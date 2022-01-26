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Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с санкциями, заявил Песков
Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с санкциями, заявил Песков - РИА Новости, 26.01.2022
Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с санкциями, заявил Песков
Встреча президента РФ Владимира Путина с итальянскими бизнесменами в среду традиционна, она не связана с санкциями или напряженностью вокруг Украины, об этом... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:49
2022-01-26T12:49
2022-01-26T13:00
италия
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с итальянскими бизнесменами в среду традиционна, она не связана с санкциями или напряженностью вокруг Украины, об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, так сказать нельзя, и более того, это извращенное понимание работы", - ответил Песков на вопрос о том, связана ли встреча с итальянцами с санкциями и эскалацией напряженности."Еще раз повторяю, эти встречи носят регулярный характер, и не только с итальянским, но и с крупнейшим бизнесом из других стран. Собственно, это никак не связано с текущей ситуацией, это никак не связано ни с какими санкциями", - сказал Песков.Он подчеркнул, что у иностранного бизнеса, работающего в России, есть свои интересы, в том числе по расширению своего присутствия."Осуществляется партнерство с российскими компаниями. Мы дорожим этим, и этим дорожат представители бизнеса. Потому что представители бизнеса в данном случае не преследуют какие-то филантропические цели, они зарабатывают деньги. И до тех пор, пока они зарабатывают деньги на российском рынке, им интересно вести такой разговор. Поэтому это никак не следует увязать с тем, что происходит вокруг Украины", - добавил Песков.
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италия, владимир путин, дмитрий песков, россия
12:49 26.01.2022 (обновлено: 13:00 26.01.2022)
Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с санкциями, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: встреча Путина с итальянскими бизнесменами не связана с санкциями
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с итальянскими бизнесменами в среду традиционна, она не связана с санкциями или напряженностью вокруг Украины, об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, так сказать нельзя, и более того, это извращенное понимание работы", - ответил Песков на вопрос о том, связана ли встреча с итальянцами с санкциями и эскалацией напряженности.
"Еще раз повторяю, эти встречи носят регулярный характер, и не только с итальянским, но и с крупнейшим бизнесом из других стран. Собственно, это никак не связано с текущей ситуацией, это никак не связано ни с какими санкциями", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что у иностранного бизнеса, работающего в России
, есть свои интересы, в том числе по расширению своего присутствия.
"Осуществляется партнерство с российскими компаниями. Мы дорожим этим, и этим дорожат представители бизнеса. Потому что представители бизнеса в данном случае не преследуют какие-то филантропические цели, они зарабатывают деньги. И до тех пор, пока они зарабатывают деньги на российском рынке, им интересно вести такой разговор. Поэтому это никак не следует увязать с тем, что происходит вокруг Украины", - добавил Песков.