https://ria.ru/20220126/vstrecha-1769583397.html

Песков рассказал об ожиданиях от встречи советников в "нормандском формате"

Песков рассказал об ожиданиях от встречи советников в "нормандском формате" - РИА Новости, 26.01.2022

Песков рассказал об ожиданиях от встречи советников в "нормандском формате"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от встречи советников лидеров "нормандской четверки", которая состоится сегодня в Париже,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:42

2022-01-26T12:42

2022-01-26T12:45

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от встречи советников лидеров "нормандской четверки", которая состоится сегодня в Париже, выразил надежду, что это будет хороший открытый разговор с максимально возможной результативностью."У меня надежда, что состоится хороший открытый разговор. Максимально возможной степени результативности. Какова это максимально возможная степень, сейчас предположить очень трудно", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что встреча советников "нормандской четверки" начнется через пару часов. "Я вчера с коллегой Козаком говорил до его отлета, и он обещал проинформировать вас (СМИ - ред.) о тех результатах, которые будут достигнуты в Париже", - отметил Песков.Советники лидеров "нормандской четверки" соберутся сегодня в Париже и обсудят положение дел во внутриукраинском урегулировании.Российскую делегацию на переговорах возглавит замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.

https://ria.ru/20220125/vstrecha-1769342057.html

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768869507.html

париж

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в мире, париж, дмитрий песков, киев, москва, дмитрий козак, андрей ермак, йенс плетнер