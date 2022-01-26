12:42 26.01.2022 (обновлено: 12:45 26.01.2022)
Песков рассказал об ожиданиях от встречи советников в "нормандском формате"
Песков: в Кремле ждут от встречи советников в "нормандском формате" открытого разговора
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об ожиданиях от встречи советников лидеров "нормандской четверки", которая состоится сегодня в Париже, выразил надежду, что это будет хороший открытый разговор с максимально возможной результативностью.
"У меня надежда, что состоится хороший открытый разговор. Максимально возможной степени результативности. Какова это максимально возможная степень, сейчас предположить очень трудно", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что встреча советников "нормандской четверки" начнется через пару часов. "Я вчера с коллегой Козаком говорил до его отлета, и он обещал проинформировать вас (СМИ - ред.) о тех результатах, которые будут достигнуты в Париже", - отметил Песков.
Советники лидеров "нормандской четверки" соберутся сегодня в Париже и обсудят положение дел во внутриукраинском урегулировании.
Российскую делегацию на переговорах возглавит замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники нормандского формата встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.