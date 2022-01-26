https://ria.ru/20220126/vrazhda-1769536850.html
Володин заявил, что действия США носят враждебный характер
Володин заявил, что действия США носят враждебный характер - РИА Новости, 26.01.2022
Володин заявил, что действия США носят враждебный характер
Действия США носят враждебный в отношении РФ характер, США не устраивает, что при Владимире Путине страна стала сильной и самостоятельной, заявил спикер Госдумы РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T07:20
2022-01-26T07:20
2022-01-26T07:31
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Действия США носят враждебный в отношении РФ характер, США не устраивает, что при Владимире Путине страна стала сильной и самостоятельной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной... Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства - России. Что стало очевидно всем", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ранее президент США Джо Байден Байден не исключил введения санкций лично против президента России Путина в случае "вторжения" России на Украину.
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07:20 26.01.2022 (обновлено: 07:31 26.01.2022)
Володин заявил, что действия США носят враждебный характер
Спикер Госдумы Володин заявил, что действия США носят враждебный характер