https://ria.ru/20220126/vrazhda-1769536850.html

Володин заявил, что действия США носят враждебный характер

Володин заявил, что действия США носят враждебный характер - РИА Новости, 26.01.2022

Володин заявил, что действия США носят враждебный характер

Действия США носят враждебный в отношении РФ характер, США не устраивает, что при Владимире Путине страна стала сильной и самостоятельной, заявил спикер Госдумы РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T07:20

2022-01-26T07:20

2022-01-26T07:31

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Действия США носят враждебный в отношении РФ характер, США не устраивает, что при Владимире Путине страна стала сильной и самостоятельной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной... Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства - России. Что стало очевидно всем", - написал Володин в своем Telegram-канале.​​​​Ранее президент США Джо Байден Байден не исключил введения санкций лично против президента России Путина в случае "вторжения" России на Украину.

https://ria.ru/20220126/boeviki-1769536559.html

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