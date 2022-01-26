https://ria.ru/20220126/voronkova-1769618059.html
Актрисе Театра имени Пушкина Воронковой сделали операцию
Актрисе Театра имени Пушкина Воронковой сделали операцию - РИА Новости, 26.01.2022
Актрисе Театра имени Пушкина Воронковой сделали операцию
Актрисе Театра Пушкина Вере Воронковой, пострадавшей во время пожара у себя дома, сделали операцию, результаты необходимых анализов хорошие, сообщила РИА... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:57
2022-01-26T14:57
2022-01-26T14:57
культура
московский драматический театр имени а. с. пушкина
новости культуры
вера воронкова
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Актрисе Театра Пушкина Вере Воронковой, пострадавшей во время пожара у себя дома, сделали операцию, результаты необходимых анализов хорошие, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.Ранее сообщалось, что у Воронковой загорелась дома елка. В результате пожара, вызванного замыканием, пострадала актриса и ее дочь. По данным пресс-атташе театра, состояние актрисы было тяжелым, но стабильным. В понедельник актрису перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщала агентству пресс-атташе, на среду была запланирована операция на руке, которая сильно пострадала при пожаре."Операция прошла удачно и все анализы, необходимые для того, чтобы определить ее состояние после перенесенных ожогов, тоже хорошие. Так что все нормально, но пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей", - сказала пресс-атташе.
https://ria.ru/20220119/voronkova-1768554800.html
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московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры, вера воронкова
Актрисе Театра имени Пушкина Воронковой сделали операцию
Актрисе Театра Пушкина Воронковой, пострадавшей при пожаре, провели успешную операцию
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Актрисе Театра Пушкина Вере Воронковой, пострадавшей во время пожара у себя дома, сделали операцию, результаты необходимых анализов хорошие, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.
Ранее сообщалось, что у Воронковой загорелась дома елка. В результате пожара, вызванного замыканием, пострадала актриса и ее дочь. По данным пресс-атташе театра, состояние актрисы было тяжелым, но стабильным. В понедельник актрису перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщала агентству пресс-атташе, на среду была запланирована операция на руке, которая сильно пострадала при пожаре.
"Операция прошла удачно и все анализы, необходимые для того, чтобы определить ее состояние после перенесенных ожогов, тоже хорошие. Так что все нормально, но пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей", - сказала пресс-атташе.