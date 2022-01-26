https://ria.ru/20220126/voronkova-1769618059.html

Актрисе Театра имени Пушкина Воронковой сделали операцию

Актрисе Театра имени Пушкина Воронковой сделали операцию - РИА Новости, 26.01.2022

Актрисе Театра имени Пушкина Воронковой сделали операцию

Актрисе Театра Пушкина Вере Воронковой, пострадавшей во время пожара у себя дома, сделали операцию, результаты необходимых анализов хорошие, сообщила РИА... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:57

2022-01-26T14:57

2022-01-26T14:57

культура

московский драматический театр имени а. с. пушкина

новости культуры

вера воронкова

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Актрисе Театра Пушкина Вере Воронковой, пострадавшей во время пожара у себя дома, сделали операцию, результаты необходимых анализов хорошие, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.Ранее сообщалось, что у Воронковой загорелась дома елка. В результате пожара, вызванного замыканием, пострадала актриса и ее дочь. По данным пресс-атташе театра, состояние актрисы было тяжелым, но стабильным. В понедельник актрису перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщала агентству пресс-атташе, на среду была запланирована операция на руке, которая сильно пострадала при пожаре."Операция прошла удачно и все анализы, необходимые для того, чтобы определить ее состояние после перенесенных ожогов, тоже хорошие. Так что все нормально, но пока она еще остается в больнице под наблюдением врачей", - сказала пресс-атташе.

https://ria.ru/20220119/voronkova-1768554800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский драматический театр имени а. с. пушкина, новости культуры, вера воронкова