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Шольц и Байден встретятся в Вашингтоне 7 февраля
Шольц и Байден встретятся в Вашингтоне 7 февраля - РИА Новости, 26.01.2022
Шольц и Байден встретятся в Вашингтоне 7 февраля
Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится 7 февраля с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, политики обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщает издание Bild со... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:05
2022-01-26T18:05
2022-01-26T18:18
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится 7 февраля с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, политики обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве.По данным издания, встреча пройдет в Белом доме. Стороны обсудят реакцию на якобы возможную российскую агрессию в отношении Украины, пишет Bild.Представитель правительства ФРГ отказался давать изданию комментарии о деталях поездки.
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в мире, вашингтон (город), сша, германия, джо байден, олаф шольц
18:05 26.01.2022 (обновлено: 18:18 26.01.2022)
Шольц и Байден встретятся в Вашингтоне 7 февраля
Bild: канцлер Германии Шольц и президент США Байден встретятся в Вашингтоне 7 февраля