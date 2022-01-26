https://ria.ru/20220126/vashington-1769663845.html

Шольц и Байден встретятся в Вашингтоне 7 февраля

Шольц и Байден встретятся в Вашингтоне 7 февраля - РИА Новости, 26.01.2022

Шольц и Байден встретятся в Вашингтоне 7 февраля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится 7 февраля с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, политики обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщает издание Bild со... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:05

2022-01-26T18:05

2022-01-26T18:18

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц встретится 7 февраля с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, политики обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве.По данным издания, встреча пройдет в Белом доме. Стороны обсудят реакцию на якобы возможную российскую агрессию в отношении Украины, пишет Bild.Представитель правительства ФРГ отказался давать изданию комментарии о деталях поездки.

https://ria.ru/20211222/gaz-1764853423.html

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в мире, вашингтон (город), сша, германия, джо байден, олаф шольц