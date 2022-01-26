https://ria.ru/20220126/vaktsinatsiya-1769635462.html
Ракова назвала темпы вакцинации в Москве не адекватными ситуации
Ракова назвала темпы вакцинации в Москве не адекватными ситуации - РИА Новости, 26.01.2022
Ракова назвала темпы вакцинации в Москве не адекватными ситуации
Темпы вакцинации в Москве не адекватны ситуации, хотелось бы, чтобы прививались активнее, невакцинированные по-прежнему болеют тяжело, заявила заместитель мэра... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:20
2022-01-26T16:20
2022-01-26T16:59
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Темпы вакцинации в Москве не адекватны ситуации, хотелось бы, чтобы прививались активнее, невакцинированные по-прежнему болеют тяжело, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Вакцинация в Москве идёт, на сегодняшний день первым компонентом привиты более 6 миллионов человек. Конечно, темпы вакцинации, на мой взгляд, не адекватны сегодняшней ситуации по развитию. Хотелось бы, чтобы москвичи прививались более активно. Помимо вакцинации проходит и ревакцинация, здесь москвичи более активны, количество желающих ревакцинироваться в последнюю неделю в два раза превышает тех, кто хочет вакцинироваться впервые", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Заммэра отметила, что люди, которые вакцинированы, болеют либо бессимптомно, либо в лёгкой форме, а кто невакцинирован - по-прежнему болеют тяжело и формируют основную долю госпитализированных в стационар.
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16:20 26.01.2022 (обновлено: 16:59 26.01.2022)
Ракова назвала темпы вакцинации в Москве не адекватными ситуации
Заммэра Москвы Ракова: хотелось бы, чтобы прививались от COVID-19 активнее