https://ria.ru/20220126/vaktsinatsiya-1769635462.html

Ракова назвала темпы вакцинации в Москве не адекватными ситуации

Ракова назвала темпы вакцинации в Москве не адекватными ситуации - РИА Новости, 26.01.2022

Ракова назвала темпы вакцинации в Москве не адекватными ситуации

Темпы вакцинации в Москве не адекватны ситуации, хотелось бы, чтобы прививались активнее, невакцинированные по-прежнему болеют тяжело, заявила заместитель мэра... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:20

2022-01-26T16:20

2022-01-26T16:59

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Темпы вакцинации в Москве не адекватны ситуации, хотелось бы, чтобы прививались активнее, невакцинированные по-прежнему болеют тяжело, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Вакцинация в Москве идёт, на сегодняшний день первым компонентом привиты более 6 миллионов человек. Конечно, темпы вакцинации, на мой взгляд, не адекватны сегодняшней ситуации по развитию. Хотелось бы, чтобы москвичи прививались более активно. Помимо вакцинации проходит и ревакцинация, здесь москвичи более активны, количество желающих ревакцинироваться в последнюю неделю в два раза превышает тех, кто хочет вакцинироваться впервые", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".Заммэра отметила, что люди, которые вакцинированы, болеют либо бессимптомно, либо в лёгкой форме, а кто невакцинирован - по-прежнему болеют тяжело и формируют основную долю госпитализированных в стационар.

https://ria.ru/20220126/zaboelvshie-1769538796.html

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