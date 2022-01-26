https://ria.ru/20220126/vaktsinatsiya-1769587987.html

Более шести миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19

Более шести миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

Более шести миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19

Более шести миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19, повторную вакцинацию прошли уже около миллиона жителей столицы, сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:59

2022-01-26T12:59

2022-01-26T13:15

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более шести миллионов москвичей сделали прививку от COVID-19, повторную вакцинацию прошли уже около миллиона жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра столицы."Более шести миллионов человек сделали прививку от COVID-19 в Москве. Повторную вакцинацию прошли уже около миллиона жителей столицы. По мнению экспертов, вакцинация остается самым действенным способом защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции. Тем, кто прошел ее более полугода назад, нужно обновить свою защиту - ревакцинироваться. Число тех, кто делает повторную прививку в Москве, продолжает расти", - говорится в сообщении.Отмечается, что столичная инфраструктура полностью готова принять всех желающих пройти вакцинацию и ревакцинацию."По предварительной записи прививку от COVID-19 делают в 100 центрах вакцинации. Записаться туда можно несколькими способами: онлайн, через мобильные приложения, позвонив по телефону или с помощью инфомата в поликлинике", - говорится в материале.Также уточняется, что без предварительной записи принимают выездные бригады вакцинации. Они работают в 38 точках Москвы: в торговых центрах, центрах госуслуг "Мои документы" и в других популярных местах.

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