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Матвиенко попросила держать на контроле вакцинацию от COVID-19 в регионах

Матвиенко попросила держать на контроле вакцинацию от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 26.01.2022

Матвиенко попросила держать на контроле вакцинацию от COVID-19 в регионах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой держать на особом контроле вопросы вакцинации от COVID-19 в регионах. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:46

2022-01-26T10:46

2022-01-26T10:46

распространение коронавируса

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой держать на особом контроле вопросы вакцинации от COVID-19 в регионах."Коронавирус пока не отступает. Уровень заболеваемости в ряде стран, включая Россию, растёт. По-прежнему важной задачей остаётся достижение коллективного иммунитета. Поэтому просьба к сенаторам и дальше держать на особом контроле вопросы вакцинации в своих регионах", - заявила она на открытии весенней парламентской сессии.Спикер попросила также парламентариев следить за ценами на продукты и жизненно важные товары. "Мы должны фиксировать любые проблемы, чаяния граждан, оперативно на них реагировать", - считает Матвиенко.

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2022

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