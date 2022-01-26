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Матвиенко попросила держать на контроле вакцинацию от COVID-19 в регионах
Матвиенко попросила держать на контроле вакцинацию от COVID-19 в регионах - РИА Новости, 26.01.2022
Матвиенко попросила держать на контроле вакцинацию от COVID-19 в регионах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой держать на особом контроле вопросы вакцинации от COVID-19 в регионах. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:46
2022-01-26T10:46
2022-01-26T10:46
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой держать на особом контроле вопросы вакцинации от COVID-19 в регионах."Коронавирус пока не отступает. Уровень заболеваемости в ряде стран, включая Россию, растёт. По-прежнему важной задачей остаётся достижение коллективного иммунитета. Поэтому просьба к сенаторам и дальше держать на особом контроле вопросы вакцинации в своих регионах", - заявила она на открытии весенней парламентской сессии.Спикер попросила также парламентариев следить за ценами на продукты и жизненно важные товары. "Мы должны фиксировать любые проблемы, чаяния граждан, оперативно на них реагировать", - считает Матвиенко.
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РИА Новости
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Матвиенко попросила держать на контроле вакцинацию от COVID-19 в регионах
Спикер Совфеда Матвиенко попросила держать на контроле вакцинацию от COVID-19 в регионах