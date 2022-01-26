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Биолог объяснил важность вакцинации для подготовки организма к "омикрону"
Биолог объяснил важность вакцинации для подготовки организма к "омикрону" - РИА Новости, 26.01.2022
Биолог объяснил важность вакцинации для подготовки организма к "омикрону"
Вакцинация позволяет подготовить организм к встрече с "омикроном", который имеет короткий инкубационный период, рассказал РИА Новости кандидат биологических... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T07:48
2022-01-26T07:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вакцинация позволяет подготовить организм к встрече с "омикроном", который имеет короткий инкубационный период, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, советник президента Центра стратегический разработок (ЦСР) Евгений Тоневицкий.Он напомнил, что "омикрон" имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса, что позволяет ему быстрее проникать в клетки организма и сокращает инкубационный период. Биолог также описал работу приобретенного иммунитета организма, который состоит из двух звеньев - гуморального и клеточного. Гуморальный иммунитет обеспечивают В-лимфоциты, которые производят антитела, способные связывать вирус или его компоненты и блокировать их активность.Несмотря на то что антитела сохраняются в организме длительное время, при мутации вируса они могут терять свою эффективность. Клеточный иммунитет обеспечивают Т-лимфоциты, они распознают и уничтожают инфицированные вирусом клетки организма, а также помогают B-лимфоцитам. В-клеточный и Т-клеточный иммунитет вырабатываются как во время заболевания, так и при вакцинации.Именно поэтому, подчеркнул биолог, в сложившихся условиях вакцинация и ревакцинация, а также соблюдение социальной дистанции и отказ от посещения общественных мест без острой необходимости, очень важны."Эти меры в ближайшие недели будут признаком заботы не только о вашем здоровье, но и о здоровье ваших близких. Использования масок, санитайзеров и иных средств гигиены при любых контактах также будет являться весомым вкладом в сохранение нашего здоровья", - добавил он.Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не рассчитывать на легкое течение болезни коронавируса и отметил важность вакцинации.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
07:48 26.01.2022
 
Биолог объяснил важность вакцинации для подготовки организма к "омикрону"

Биолог Тоневицкий объяснил важность вакцинации для подготовки организма к "омикрону"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ прививочном кабинете
В прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В прививочном кабинете
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Вакцинация позволяет подготовить организм к встрече с "омикроном", который имеет короткий инкубационный период, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, советник президента Центра стратегический разработок (ЦСР) Евгений Тоневицкий.
Он напомнил, что "омикрон" имеет больше 50 мутаций по сравнению с первоначальным штаммом коронавируса, что позволяет ему быстрее проникать в клетки организма и сокращает инкубационный период. Биолог также описал работу приобретенного иммунитета организма, который состоит из двух звеньев - гуморального и клеточного. Гуморальный иммунитет обеспечивают В-лимфоциты, которые производят антитела, способные связывать вирус или его компоненты и блокировать их активность.
Несмотря на то что антитела сохраняются в организме длительное время, при мутации вируса они могут терять свою эффективность. Клеточный иммунитет обеспечивают Т-лимфоциты, они распознают и уничтожают инфицированные вирусом клетки организма, а также помогают B-лимфоцитам. В-клеточный и Т-клеточный иммунитет вырабатываются как во время заболевания, так и при вакцинации.
"Эффективность Т-клеточного иммунитета в значительно меньшей степени зависит от мутаций вируса. Однако процесс "обучения" требует времени, несколько недель. Если у вируса короткий инкубационный период, как в случае с "омикроном", то нашей иммунной системе становится намного труднее отразить его "атаку". Если мы вакцинируемся, то даем возможность организму "обучиться" заранее. Тем самым мы сохраняем драгоценное время, а не начинаем действовать в тот момент, когда вирус уже "захватывает" наши клетки", - говорит Тоневицкий.
Именно поэтому, подчеркнул биолог, в сложившихся условиях вакцинация и ревакцинация, а также соблюдение социальной дистанции и отказ от посещения общественных мест без острой необходимости, очень важны.
"Эти меры в ближайшие недели будут признаком заботы не только о вашем здоровье, но и о здоровье ваших близких. Использования масок, санитайзеров и иных средств гигиены при любых контактах также будет являться весомым вкладом в сохранение нашего здоровья", - добавил он.
Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не рассчитывать на легкое течение болезни коронавируса и отметил важность вакцинации.
Медицинский работник делает девушке прививку от COVID-19 в центре вакцинации в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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