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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/vaktsina-1769699230.html
Антитела после "Спутника V" эффективны и через полгода, заявили ученые
Антитела после "Спутника V" эффективны и через полгода, заявили ученые - РИА Новости, 26.01.2022
Антитела после "Спутника V" эффективны и через полгода, заявили ученые
Нейтрализующие антитела, производимые вакциной "Спутник V", сохраняют эффективность против различных вариантов коронавируса через полгода, следует из... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T22:28
2022-01-26T22:52
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв — РИА Новости. Нейтрализующие антитела, производимые вакциной "Спутник V", сохраняют эффективность против различных вариантов коронавируса через полгода, следует из исследования аргентинских ученых.О публикации работы о длительности эффекта антител, создаваемых "Спутником V", сообщила в Twitter вирусолог Андреа Гамарник."Когда делается серологический тест, он оценивает все антитела, которые производит организм и которые распознают вирус. Не все антитела имеют способность противостоять тому, чтобы вирус инфицировал клетку. Есть подвид антител, известных как нейтрализующие, они защищают от инфекции", — пояснила она РИА Новости.Как указано в исследовании, нейтрализующая способность против исходного уханьского вируса и вариантов, вызывающих беспокойство, сохраняется шесть месяцев после вакцинации.В исследовании участвовали 118 добровольцев в период между январем и октябрем 2021 года. Образцы плазмы у них брались перед вакцинацией, а затем на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й дни после. При этом вторая доза им вводилась через 21 день.Гамарник подчеркнула, что исследование было начато в январе, когда еще не существовало "омикрона", но сейчас проводится анализ и в отношении этого штамма."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем по информации, ранее появившейся в медицинском журнале The Lancet (91,6 процента). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.
https://ria.ru/20220126/omikron-1769535342.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
22:28 26.01.2022 (обновлено: 22:52 26.01.2022)
 
Антитела после "Спутника V" эффективны и через полгода, заявили ученые

Аргентинские ученые: антитела после "Спутника V" эффективны и через шесть месяцев

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв — РИА Новости. Нейтрализующие антитела, производимые вакциной "Спутник V", сохраняют эффективность против различных вариантов коронавируса через полгода, следует из исследования аргентинских ученых.
О публикации работы о длительности эффекта антител, создаваемых "Спутником V", сообщила в Twitter вирусолог Андреа Гамарник.
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"Когда делается серологический тест, он оценивает все антитела, которые производит организм и которые распознают вирус. Не все антитела имеют способность противостоять тому, чтобы вирус инфицировал клетку. Есть подвид антител, известных как нейтрализующие, они защищают от инфекции", — пояснила она РИА Новости.
Как указано в исследовании, нейтрализующая способность против исходного уханьского вируса и вариантов, вызывающих беспокойство, сохраняется шесть месяцев после вакцинации.
В исследовании участвовали 118 добровольцев в период между январем и октябрем 2021 года. Образцы плазмы у них брались перед вакцинацией, а затем на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й дни после. При этом вторая доза им вводилась через 21 день.
Гамарник подчеркнула, что исследование было начато в январе, когда еще не существовало "омикрона", но сейчас проводится анализ и в отношении этого штамма.
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"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем по информации, ранее появившейся в медицинском журнале The Lancet (91,6 процента). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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