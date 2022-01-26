https://ria.ru/20220126/vaktsina-1769699230.html

Антитела после "Спутника V" эффективны и через полгода, заявили ученые

Антитела после "Спутника V" эффективны и через полгода, заявили ученые - РИА Новости, 26.01.2022

Антитела после "Спутника V" эффективны и через полгода, заявили ученые

Нейтрализующие антитела, производимые вакциной "Спутник V", сохраняют эффективность против различных вариантов коронавируса через полгода, следует из... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T22:28

2022-01-26T22:28

2022-01-26T22:52

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 янв — РИА Новости. Нейтрализующие антитела, производимые вакциной "Спутник V", сохраняют эффективность против различных вариантов коронавируса через полгода, следует из исследования аргентинских ученых.О публикации работы о длительности эффекта антител, создаваемых "Спутником V", сообщила в Twitter вирусолог Андреа Гамарник."Когда делается серологический тест, он оценивает все антитела, которые производит организм и которые распознают вирус. Не все антитела имеют способность противостоять тому, чтобы вирус инфицировал клетку. Есть подвид антител, известных как нейтрализующие, они защищают от инфекции", — пояснила она РИА Новости.Как указано в исследовании, нейтрализующая способность против исходного уханьского вируса и вариантов, вызывающих беспокойство, сохраняется шесть месяцев после вакцинации.В исследовании участвовали 118 добровольцев в период между январем и октябрем 2021 года. Образцы плазмы у них брались перед вакцинацией, а затем на 21-й, 42-й, 120-й и 180-й дни после. При этом вторая доза им вводилась через 21 день.Гамарник подчеркнула, что исследование было начато в январе, когда еще не существовало "омикрона", но сейчас проводится анализ и в отношении этого штамма."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем по информации, ранее появившейся в медицинском журнале The Lancet (91,6 процента). Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в некоторых странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.

https://ria.ru/20220126/omikron-1769535342.html

https://ria.ru/20220126/omikron-1769531930.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"