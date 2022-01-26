https://ria.ru/20220126/vaktsina-1769536152.html

На Камчатку поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков

На Камчатку поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков - РИА Новости, 26.01.2022

На Камчатку поступила первая партия вакцины от COVID-19 для подростков

Первые 480 комплектов вакцины "Спутник-М", предназначенные для детей от 12 до 17 лет, поступили на Камчатку, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T06:34

2022-01-26T06:34

2022-01-26T06:34

распространение коронавируса

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камчатский край

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коронавирус в россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв - РИА Новости. Первые 480 комплектов вакцины "Спутник-М", предназначенные для детей от 12 до 17 лет, поступили на Камчатку, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Вакцинация подростков проходит добровольно и только в медицинских учреждениях региона. При этом обязательно нужно согласие родителей или законных представителей, уточнили в минздраве.За последние сутки в Камчатском крае выявили 127 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стационары попали 29 человек.

https://ria.ru/20220126/opasnost-1769531491.html

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общество, камчатский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии