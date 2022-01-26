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Постпредство России в ООН: США укрепляют позиции террористов в Сирии
Постпредство России в ООН: США укрепляют позиции террористов в Сирии - РИА Новости, 26.01.2022
Постпредство России в ООН: США укрепляют позиции террористов в Сирии
США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, заявило постпредство России при ООН. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T02:50
2022-01-26T02:50
2022-01-26T03:21
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ООН, 26 янв – РИА Новости. США поддерживают боевиков в Идлибе, укрепляют позиции террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, заявило постпредство России при ООН.Добавляется, что "параллельно США не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске"."Укрепляя позиции "Хейат Тахрир Аш-Шам"*, Вашингтон "стреляет себе в ногу", заявляя о приверженности территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - отмечает постпредство.Москва также заявляет, что "американцы без зазрения совести оккупируют не только часть этой страны под Ат-Танфом, но и весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и "хлебную житницу"."Выставляя себя в качестве "ключевого донора", США должны быть последовательны в своей позиции и уйти с незаконно оккупированных территорий, вернув Дамаску плодородные земли Заевфратья и перестав обворовывать страну, ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть", - заявляет российское постпредство.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, сирия, россия
02:50 26.01.2022 (обновлено: 03:21 26.01.2022)
Постпредство России в ООН: США укрепляют позиции террористов в Сирии
Постпредство России в ООН: США укрепляют позиции террористов в сирийском Идлибе