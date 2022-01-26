https://ria.ru/20220126/ukraina-1769676576.html

Чехия одобрила передачу Украине артиллерийских боеприпасов, сообщили СМИ

Чехия одобрила передачу Украине артиллерийских боеприпасов, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022

Чехия одобрила передачу Украине артиллерийских боеприпасов, сообщили СМИ

Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T19:11

2022-01-26T19:11

2022-01-26T19:21

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минобороны чехии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.Ранее глава минобороны Чехии Яна Чернохова сообщала, что правительство республики обсудит в среду ее предложение о направлении на Украину в виде помощи артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра."Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на источники в правительстве.

https://ria.ru/20211014/chekhiya-1754446356.html

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в мире, украина, чехия, минобороны чехии