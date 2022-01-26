https://ria.ru/20220126/ukraina-1769676576.html
Чехия одобрила передачу Украине артиллерийских боеприпасов, сообщили СМИ
Чехия одобрила передачу Украине артиллерийских боеприпасов, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022
Чехия одобрила передачу Украине артиллерийских боеприпасов, сообщили СМИ
Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:11
2022-01-26T19:11
2022-01-26T19:21
в мире
украина
чехия
минобороны чехии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.Ранее глава минобороны Чехии Яна Чернохова сообщала, что правительство республики обсудит в среду ее предложение о направлении на Украину в виде помощи артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра."Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов", - говорится в сообщении агентства Рейтер, которое ссылается на источники в правительстве.
https://ria.ru/20211014/chekhiya-1754446356.html
украина
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ebf7262d8aac2d4ed353445c874a925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чехия, минобороны чехии
19:11 26.01.2022 (обновлено: 19:21 26.01.2022)
Чехия одобрила передачу Украине артиллерийских боеприпасов, сообщили СМИ
Reuters: правительство Чехии одобрило передачу Украине тысячи артиллерийских боеприпасов