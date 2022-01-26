Глава Евросовета рассказал о действиях по Украине
Глава Евросовета Мишель: надо задействовать все дипломатические каналы по Украине
Председатель Европейского совета Шарль Мишель
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. ЕС считает необходимым максимально задействовать все доступные дипломатические каналы, чтобы добиться разрядки напряженной ситуации вокруг Украины, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в Словакии на совместной пресс-конференции с премьер-министром этой страны Эдуардом Хегером.
"Угроза в отношении Украины, это угроза Европе. Именно поэтому мы предпринимаем усилия, чтобы поддержать деэскалацию, на которую мы очень надеемся, через дипломатические каналы. Мы считаем, что все усилия необходимо предпринять в различных дипломатических форматах, включая ОБСЕ, СБ ООН, нормандский формат, Совет Россия-НАТО, а также через прямые переговоры США и России", - сказал он.
По ловам Мишеля, "в понедельник лидеры ряда стран ЕС с американскими и британскими партнерами по видеосвязи смогли встретиться и подтвердить единство наших позиций и нашу вовлеченность в достижение успеха (по деэскалации – ред.) через дипломатические каналы, но также и нашу готовность в случае провала этих усилий принять единые ограничительные меры".
Мишель не ответил на вопрос журналистов о том, предпринимает ли уже ЕС какие-либо усилия на случай, если в результате потенциального конфликта на Украине в союз направится поток беженцев. "Необходимо мобилизовать усилия на дипломатическом фронте для разрядки напряженности, но мы также готовим ограничительные меры (против России – ред.), которые, я надеюсь, не потребуются, вместе с партнерами", - сказал он.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.