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Глава Евросовета рассказал о действиях по Украине
Глава Евросовета рассказал о действиях по Украине - РИА Новости, 26.01.2022
Глава Евросовета рассказал о действиях по Украине
ЕС считает необходимым максимально задействовать все доступные дипломатические каналы, чтобы добиться разрядки напряженной ситуации вокруг Украины, заявил глава РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:57
2022-01-26T18:57
в мире
киев
словакия
дмитрий песков
совет россия-нато
шарль мишель
обсе
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. ЕС считает необходимым максимально задействовать все доступные дипломатические каналы, чтобы добиться разрядки напряженной ситуации вокруг Украины, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в Словакии на совместной пресс-конференции с премьер-министром этой страны Эдуардом Хегером."Угроза в отношении Украины, это угроза Европе. Именно поэтому мы предпринимаем усилия, чтобы поддержать деэскалацию, на которую мы очень надеемся, через дипломатические каналы. Мы считаем, что все усилия необходимо предпринять в различных дипломатических форматах, включая ОБСЕ, СБ ООН, нормандский формат, Совет Россия-НАТО, а также через прямые переговоры США и России", - сказал он.По ловам Мишеля, "в понедельник лидеры ряда стран ЕС с американскими и британскими партнерами по видеосвязи смогли встретиться и подтвердить единство наших позиций и нашу вовлеченность в достижение успеха (по деэскалации – ред.) через дипломатические каналы, но также и нашу готовность в случае провала этих усилий принять единые ограничительные меры".Мишель не ответил на вопрос журналистов о том, предпринимает ли уже ЕС какие-либо усилия на случай, если в результате потенциального конфликта на Украине в союз направится поток беженцев. "Необходимо мобилизовать усилия на дипломатическом фронте для разрядки напряженности, но мы также готовим ограничительные меры (против России – ред.), которые, я надеюсь, не потребуются, вместе с партнерами", - сказал он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, словакия, дмитрий песков, совет россия-нато, шарль мишель, обсе, евросовет, россия
18:57 26.01.2022
 
Глава Евросовета рассказал о действиях по Украине

Глава Евросовета Мишель: надо задействовать все дипломатические каналы по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Европейского совета Шарль Мишель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. ЕС считает необходимым максимально задействовать все доступные дипломатические каналы, чтобы добиться разрядки напряженной ситуации вокруг Украины, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в Словакии на совместной пресс-конференции с премьер-министром этой страны Эдуардом Хегером.
"Угроза в отношении Украины, это угроза Европе. Именно поэтому мы предпринимаем усилия, чтобы поддержать деэскалацию, на которую мы очень надеемся, через дипломатические каналы. Мы считаем, что все усилия необходимо предпринять в различных дипломатических форматах, включая ОБСЕ, СБ ООН, нормандский формат, Совет Россия-НАТО, а также через прямые переговоры США и России", - сказал он.
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По ловам Мишеля, "в понедельник лидеры ряда стран ЕС с американскими и британскими партнерами по видеосвязи смогли встретиться и подтвердить единство наших позиций и нашу вовлеченность в достижение успеха (по деэскалации – ред.) через дипломатические каналы, но также и нашу готовность в случае провала этих усилий принять единые ограничительные меры".
Мишель не ответил на вопрос журналистов о том, предпринимает ли уже ЕС какие-либо усилия на случай, если в результате потенциального конфликта на Украине в союз направится поток беженцев. "Необходимо мобилизовать усилия на дипломатическом фронте для разрядки напряженности, но мы также готовим ограничительные меры (против России – ред.), которые, я надеюсь, не потребуются, вместе с партнерами", - сказал он.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреКиевСловакияДмитрий ПесковСовет Россия-НАТОШарль МишельОБСЕЕвросоветРоссия
 
 
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