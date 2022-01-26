18:42 26.01.2022 (обновлено: 18:51 26.01.2022)
Делегация Европарламента посетит Украину
Делегация Европарламента посетит Украину с 30 января по 2 февраля
Здание Дворца Европы в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Делегация Европейского парламента (ЕП) посетит Украину с 30 января по 2 февраля для оценки текущей ситуации, говорится в распространенном заявлении ЕП.
"В ходе визита депутаты Европарламента оценят ситуацию на месте, продемонстрируют солидарность Европарламента с украинским народом, а также несогласие с любыми шагами России, направленными на эскалацию кризиса", - указывается в документе.
Сообщается, что на Украину отправятся восемь высокопоставленных парламентариев из комитета по иностранным делам и подкомитетов по обороне и безопасности ЕП, включая главу комитета Давида Маккалистера и главу подкомитета по обороне Натали Луазо. В преддверии визита главы делегации проведут брифинги для прессы.
По информации ЕП, визит "является частью масштабных дипломатических усилий по деэскалации ситуации и избежанию катастрофических последствий возможной войны на Украине". Европарламентарии планируют встретиться со спикером Верховной Рады, также запрошены встречи с президентом, премьер-министром, министрами иностранных дел и обороны Украины, другими политиками.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. РФ не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "российской агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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