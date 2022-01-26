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Посольство в Киеве предложило американцам выехать с Украины
Посольство в Киеве предложило американцам выехать с Украины - РИА Новости, 26.01.2022
Посольство в Киеве предложило американцам выехать с Украины
Посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины "сейчас" в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности в стране,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:35
2022-01-26T19:16
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины "сейчас" в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности в стране, говорится в заявлении дипмиссии."Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России… Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности", - сообщило посольство.Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.Высокопоставленный представитель госдепа ранее сообщил, что США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится "из соображений предосторожности и для поддержки безопасности". Как пояснил чиновник, посольство не должно оказаться в позиции, когда эвакуация понадобиться при состоянии эскалации. "Если Россия решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказуемыми", - заявил чиновник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220125/donbass-1769390558.html
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр
18:35 26.01.2022 (обновлено: 19:16 26.01.2022)
 
Посольство в Киеве предложило американцам выехать с Украины

Посольство США в Киеве призвало американцев подумать о немедленном выезде с Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Киеве
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины "сейчас" в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности в стране, говорится в заявлении дипмиссии.
"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России… Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности", - сообщило посольство.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 11:43
Экс-премьер Украины допустил необходимость эвакуации жителей Донбасса
Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.
Высокопоставленный представитель госдепа ранее сообщил, что США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится "из соображений предосторожности и для поддержки безопасности". Как пояснил чиновник, посольство не должно оказаться в позиции, когда эвакуация понадобиться при состоянии эскалации. "Если Россия решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказуемыми", - заявил чиновник.
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
08:00
"Прошу всех успокоиться". Кто взял Украину в заложники
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Аэропорт Борисполь - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 12:39
Авиакомпания KLM не будет оставлять экипажи на ночевку в Киеве
 
В миреУкраинаСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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