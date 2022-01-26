https://ria.ru/20220126/ukraina-1769670117.html

Посольство в Киеве предложило американцам выехать с Украины

Посольство в Киеве предложило американцам выехать с Украины - РИА Новости, 26.01.2022

Посольство в Киеве предложило американцам выехать с Украины

Посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины "сейчас" в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности в стране,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:35

2022-01-26T18:35

2022-01-26T19:16

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины "сейчас" в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности в стране, говорится в заявлении дипмиссии."Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России… Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности", - сообщило посольство.Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.Высокопоставленный представитель госдепа ранее сообщил, что США не считают эскалацию вокруг Украины неминуемой, решение об отъезде части дипломатов из посольства принято в качестве меры предосторожности По словам представителя ведомства, отъезд дипломатов состоится "из соображений предосторожности и для поддержки безопасности". Как пояснил чиновник, посольство не должно оказаться в позиции, когда эвакуация понадобиться при состоянии эскалации. "Если Россия решится на дальнейшую эскалацию, последствия будут непредсказуемыми", - заявил чиновник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220125/donbass-1769390558.html

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр