https://ria.ru/20220126/ukraina-1769660880.html
Украина не заслужила план действий для вступления в НАТО, заявила Шерман
Украина не заслужила план действий для вступления в НАТО, заявила Шерман - РИА Новости, 26.01.2022
Украина не заслужила план действий для вступления в НАТО, заявила Шерман
Украина пока не заслужила план действий для членства в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:58
2022-01-26T17:58
2022-01-26T17:58
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Украина пока не заслужила план действий для членства в НАТО, заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман"Украина работает, чтобы показать, что она готова к получения плана действий для членства (в альянсе - ред.), пока она не достигла этой точки", - заявила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Yalta European Strategy.Ранее президент США Джо Байден заявил, что перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время невелика.
https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато
Украина не заслужила план действий для вступления в НАТО, заявила Шерман
Замгоссекретаря Шерман: Украина еще не заслужила план действий для вступления в НАТО