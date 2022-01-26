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Шерман "подвинула сроки" эскалации на Украине
Шерман "подвинула сроки" эскалации на Украине - РИА Новости, 26.01.2022
Шерман "подвинула сроки" эскалации на Украине
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:54
2022-01-26T17:54
в мире
сша
москва
владимир путин
нато
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной в середине февраля."Мы точно видим все признаки того, что он (президент РФ Владимир Путин) готовится использовать вооруженные силы в период, возможно, между нынешним моментом и серединой февраля", - заявила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Yalta European Strategy.Она не привела доказательств своего утверждения, заявив, что Россия нарастила группировку на границе с Украиной. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки, также не приведя доказательств, заявила, что "вторжение" России на Украину может начаться "между серединой января и серединой февраля".В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html
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в мире, сша, москва, владимир путин, нато, ситуация в днр и лнр, россия
17:54 26.01.2022
 
Шерман "подвинула сроки" эскалации на Украине

Замгоссекретаря Шерман: эскалация на Украине может произойти в середине февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной в середине февраля.
"Мы точно видим все признаки того, что он (президент РФ Владимир Путин) готовится использовать вооруженные силы в период, возможно, между нынешним моментом и серединой февраля", - заявила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Yalta European Strategy.
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Она не привела доказательств своего утверждения, заявив, что Россия нарастила группировку на границе с Украиной. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки, также не приведя доказательств, заявила, что "вторжение" России на Украину может начаться "между серединой января и серединой февраля".
В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.
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