https://ria.ru/20220126/ukraina-1769659449.html

Шерман "подвинула сроки" эскалации на Украине

Шерман "подвинула сроки" эскалации на Украине - РИА Новости, 26.01.2022

Шерман "подвинула сроки" эскалации на Украине

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:54

2022-01-26T17:54

2022-01-26T17:54

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной в середине февраля."Мы точно видим все признаки того, что он (президент РФ Владимир Путин) готовится использовать вооруженные силы в период, возможно, между нынешним моментом и серединой февраля", - заявила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Yalta European Strategy.Она не привела доказательств своего утверждения, заявив, что Россия нарастила группировку на границе с Украиной. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки, также не приведя доказательств, заявила, что "вторжение" России на Украину может начаться "между серединой января и серединой февраля".В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

https://ria.ru/20220125/gosdolg-1769484494.html

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в мире, сша, москва, владимир путин, нато, ситуация в днр и лнр, россия