Шерман "подвинула сроки" эскалации на Украине
Замгоссекретаря Шерман: эскалация на Украине может произойти в середине февраля
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПервый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что в Вашингтоне видят признаки готовности России использовать вооруженные силы в ситуации с Украиной в середине февраля.
"Мы точно видим все признаки того, что он (президент РФ Владимир Путин) готовится использовать вооруженные силы в период, возможно, между нынешним моментом и серединой февраля", - заявила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Yalta European Strategy.
Она не привела доказательств своего утверждения, заявив, что Россия нарастила группировку на границе с Украиной. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки, также не приведя доказательств, заявила, что "вторжение" России на Украину может начаться "между серединой января и серединой февраля".
В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.