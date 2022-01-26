Главы МИД Германии и Франции посетят Украину
Главы МИД Германии Бербок и Франции Ле Дриан посетят Украину
© REUTERS / POOL / Kay NietfeldГлава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что через несколько дней с коллегой из ФРГ отправится в Киев.
"Я отправлюсь со своей немецкой коллегой в Киев через несколько дней", - заявил Ле Дриан, выступая в сенате.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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