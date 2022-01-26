https://ria.ru/20220126/ukraina-1769648249.html

На Украине идет подготовка к боевым действиям, заявили в "Единой России"

На Украине идет подготовка к боевым действиям, заявили в "Единой России" - РИА Новости, 26.01.2022

На Украине идет подготовка к боевым действиям, заявили в "Единой России"

Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что НАТО накачивает Украину западным летальным оружием, параллельно идет истерия в мировых СМИ - РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:12

2022-01-26T17:12

2022-01-26T17:38

украина

нато

единая россия

в мире

госдума рф

владимир васильев

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что НАТО накачивает Украину западным летальным оружием, параллельно идет истерия в мировых СМИ - это подготовка к боевым действиям.Ранее Васильев заявил, что партия "Единая Россия" и ее фракция в Госдуме обращаются к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР военной продукцией и предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан. По его словам, действия стран НАТО "уже не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу и недоумение"."Устраивают истерию в мировых СМИ, накачивают Украину западным летальным оружием. Масштабы известны, страны НАТО это и не отрицают – огромные партии ракетных комплексов, гранатометов, боеприпасов, которые были отправлены из США и Великобритании. Украину постепенно "населяют" и конструкторы, военные – как это воспринимать? Подготовка к боевым действиям не иначе", - приводит слова Васильева пресс-служба фракции ЕР.Парламентариев на этом фоне беспокоит вопрос защиты жизни граждан РФ, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметил он."Но нашу партию, в первую очередь, беспокоит жизнь и благополучие мирных граждан. Военные обстрелы в Луганской и Донецкой областях увеличились, снова гибнут люди. Это то, чего сегодня добивается Вашингтон? Истребления людей? Мы надеялись, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но в ответ мы только слышим о санкциях против нашей страны и усиление боевого вооружения Украины", - продолжил Васильев.По его словам, от "игр в самых сильных" устали даже жители США. "А сценарий на Украине вообще похож на проявление нацизма, возврат бандеровщины. Это страшно и немыслимо в современном мире. И, прежде всего, нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", - подчеркнул глава фракции.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

https://ria.ru/20220125/nato-1769523803.html

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украина, нато, единая россия, в мире, госдума рф, владимир васильев, ситуация в днр и лнр, россия