17:12 26.01.2022 (обновлено: 17:38 26.01.2022)
На Украине идет подготовка к боевым действиям, заявили в "Единой России"
Глава фракции ЕР Васильев: на Украине ведется подготовка к боевым действиям
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что НАТО накачивает Украину западным летальным оружием, параллельно идет истерия в мировых СМИ - это подготовка к боевым действиям.
Ранее Васильев заявил, что партия "Единая Россия" и ее фракция в Госдуме обращаются к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР военной продукцией и предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан. По его словам, действия стран НАТО "уже не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу и недоумение".
"Устраивают истерию в мировых СМИ, накачивают Украину западным летальным оружием. Масштабы известны, страны НАТО это и не отрицают – огромные партии ракетных комплексов, гранатометов, боеприпасов, которые были отправлены из США и Великобритании. Украину постепенно "населяют" и конструкторы, военные – как это воспринимать? Подготовка к боевым действиям не иначе", - приводит слова Васильева пресс-служба фракции ЕР.
Парламентариев на этом фоне беспокоит вопрос защиты жизни граждан РФ, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметил он.
"Но нашу партию, в первую очередь, беспокоит жизнь и благополучие мирных граждан. Военные обстрелы в Луганской и Донецкой областях увеличились, снова гибнут люди. Это то, чего сегодня добивается Вашингтон? Истребления людей? Мы надеялись, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но в ответ мы только слышим о санкциях против нашей страны и усиление боевого вооружения Украины", - продолжил Васильев.
По его словам, от "игр в самых сильных" устали даже жители США. "А сценарий на Украине вообще похож на проявление нацизма, возврат бандеровщины. Это страшно и немыслимо в современном мире. И, прежде всего, нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", - подчеркнул глава фракции.