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На Украине идет подготовка к боевым действиям, заявили в "Единой России"
На Украине идет подготовка к боевым действиям, заявили в "Единой России" - РИА Новости, 26.01.2022
На Украине идет подготовка к боевым действиям, заявили в "Единой России"
Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что НАТО накачивает Украину западным летальным оружием, параллельно идет истерия в мировых СМИ - РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:12
2022-01-26T17:38
украина
нато
единая россия
в мире
госдума рф
владимир васильев
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что НАТО накачивает Украину западным летальным оружием, параллельно идет истерия в мировых СМИ - это подготовка к боевым действиям.Ранее Васильев заявил, что партия "Единая Россия" и ее фракция в Госдуме обращаются к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР военной продукцией и предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан. По его словам, действия стран НАТО "уже не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу и недоумение"."Устраивают истерию в мировых СМИ, накачивают Украину западным летальным оружием. Масштабы известны, страны НАТО это и не отрицают – огромные партии ракетных комплексов, гранатометов, боеприпасов, которые были отправлены из США и Великобритании. Украину постепенно "населяют" и конструкторы, военные – как это воспринимать? Подготовка к боевым действиям не иначе", - приводит слова Васильева пресс-служба фракции ЕР.Парламентариев на этом фоне беспокоит вопрос защиты жизни граждан РФ, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметил он."Но нашу партию, в первую очередь, беспокоит жизнь и благополучие мирных граждан. Военные обстрелы в Луганской и Донецкой областях увеличились, снова гибнут люди. Это то, чего сегодня добивается Вашингтон? Истребления людей? Мы надеялись, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но в ответ мы только слышим о санкциях против нашей страны и усиление боевого вооружения Украины", - продолжил Васильев.По его словам, от "игр в самых сильных" устали даже жители США. "А сценарий на Украине вообще похож на проявление нацизма, возврат бандеровщины. Это страшно и немыслимо в современном мире. И, прежде всего, нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", - подчеркнул глава фракции.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html
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украина, нато, единая россия, в мире, госдума рф, владимир васильев, ситуация в днр и лнр, россия
17:12 26.01.2022 (обновлено: 17:38 26.01.2022)
 
На Украине идет подготовка к боевым действиям, заявили в "Единой России"

Глава фракции ЕР Васильев: на Украине ведется подготовка к боевым действиям

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что НАТО накачивает Украину западным летальным оружием, параллельно идет истерия в мировых СМИ - это подготовка к боевым действиям.
Ранее Васильев заявил, что партия "Единая Россия" и ее фракция в Госдуме обращаются к руководству страны с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР военной продукцией и предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан. По его словам, действия стран НАТО "уже не просто беспокоят, они вызывают реальную тревогу и недоумение".
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"Устраивают истерию в мировых СМИ, накачивают Украину западным летальным оружием. Масштабы известны, страны НАТО это и не отрицают – огромные партии ракетных комплексов, гранатометов, боеприпасов, которые были отправлены из США и Великобритании. Украину постепенно "населяют" и конструкторы, военные – как это воспринимать? Подготовка к боевым действиям не иначе", - приводит слова Васильева пресс-служба фракции ЕР.
Парламентариев на этом фоне беспокоит вопрос защиты жизни граждан РФ, проживающих на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, отметил он.
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"Но нашу партию, в первую очередь, беспокоит жизнь и благополучие мирных граждан. Военные обстрелы в Луганской и Донецкой областях увеличились, снова гибнут люди. Это то, чего сегодня добивается Вашингтон? Истребления людей? Мы надеялись, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но в ответ мы только слышим о санкциях против нашей страны и усиление боевого вооружения Украины", - продолжил Васильев.
По его словам, от "игр в самых сильных" устали даже жители США. "А сценарий на Украине вообще похож на проявление нацизма, возврат бандеровщины. Это страшно и немыслимо в современном мире. И, прежде всего, нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", - подчеркнул глава фракции.
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УкраинаНАТОЕдиная РоссияВ миреГосдума РФВладимир ВасильевСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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