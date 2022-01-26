https://ria.ru/20220126/ukraina-1769634470.html

Литва передаст украинской армии тепловизоры

Литва передаст украинской армии тепловизоры - РИА Новости, 26.01.2022

Литва передаст украинской армии тепловизоры

Правительство Литвы одобрило проект, согласно которому украинской армии передадут приборы тепловизионного наблюдения, передает в среду Sputnik Литва. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:15

2022-01-26T16:15

2022-01-26T16:25

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ВИЛЬНЮС, 26 янв - РИА Новости. Правительство Литвы одобрило проект, согласно которому украинской армии передадут приборы тепловизионного наблюдения, передает в среду Sputnik Литва."Передача активов Вооруженным силам Украины... будет способствовать выполнению задач и функций министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Активы передаются в ответ на ухудшение ситуации с безопасностью вокруг Украины для поддержки украинской армии", - приводит агентство содержание проекта.Как пишет Sputnik, стоимость устройств составляет 342 тысячи евро. "Отмечается, что на дипломатическом уровне украинская армия изъявила желание безвозмездно забрать имущество, отказавшись от его приобретения. В проекте предлагается использовать приборы только для обеспечения внутренней безопасности, обороны, участия в мероприятиях по региональным и коллективным договорам и мероприятиях в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций (ООН)", - добавляет издание.По данным агентства, никаких дополнительных средств для реализации проекта не потребуется, транспортные расходы будут оплачены Вооруженными силами Литвы.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают, заявляя, что никого не должно интересовать, как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220121/rakety-1768987581.html

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