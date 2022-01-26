https://ria.ru/20220126/ukraina-1769616094.html
Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, заявил Лавров
Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022
Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, заявил Лавров
Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, целью такого поведения является попытка подталкивания Киева на силовую операцию на Донбассе или к отказу... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:47
2022-01-26T14:47
2022-01-26T15:16
в мире
украина
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769154540_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_9d3409ef188d4151070663cd5cb77e4d.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, целью такого поведения является попытка подталкивания Киева на силовую операцию на Донбассе или к отказу от минских договоренностей другим способом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад очень хочет какой-то реальной провокации", - сказал Лавров, выступая в Госдуме.По его словам, "цель такого немножко сюрреалистического поведения Запада ... это либо все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию в Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности".
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769154540_91:90:2700:2047_1920x0_80_0_0_afef7b4289ea1d3d2796a113e524ceb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, ситуация в днр и лнр
14:47 26.01.2022 (обновлено: 15:16 26.01.2022)
Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, заявил Лавров
Глава российского МИД Лавров: Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины