https://ria.ru/20220126/ukraina-1769616094.html

Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, заявил Лавров

Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022

Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, заявил Лавров

Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, целью такого поведения является попытка подталкивания Киева на силовую операцию на Донбассе или к отказу... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:47

2022-01-26T14:47

2022-01-26T15:16

в мире

украина

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Запад очень хочет реальной провокации вокруг Украины, целью такого поведения является попытка подталкивания Киева на силовую операцию на Донбассе или к отказу от минских договоренностей другим способом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад очень хочет какой-то реальной провокации", - сказал Лавров, выступая в Госдуме.По его словам, "цель такого немножко сюрреалистического поведения Запада ... это либо все-таки сделать так, чтобы киевский режим сорвался на силовую операцию в Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить окончательно минские договоренности".

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

украина

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в мире, украина, сергей лавров, ситуация в днр и лнр