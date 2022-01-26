https://ria.ru/20220126/ukraina-1769542054.html
Экс-глава МИД Климкин оценил настрой США по поводу членства Украины в НАТО
Экс-глава МИД Климкин оценил настрой США по поводу членства Украины в НАТО - РИА Новости, 26.01.2022
Экс-глава МИД Климкин оценил настрой США по поводу членства Украины в НАТО
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью изданию "Европейская правда", что в данный момент настрой властей США относительно... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:52
2022-01-26T08:52
2022-01-26T08:52
в мире
украина
сша
джо байден
нато
павел климкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147495/13/1474951374_0:0:4775:2686_1920x0_80_0_0_588a3f8dc684ed572b0c5a07f1452162.jpg
КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью изданию "Европейская правда", что в данный момент настрой властей США относительно членства Украины в НАТО "меньше, чем ничего".Задавая вопрос о перспективах Украины в НАТО, журналист издания "Европейской правды" предположил, что вопрос членства Киева в Альянсе в ближайшие 5-10 лет не является актуальным даже для потенциального обсуждения."В Европе - да. И на сегодня настрой американской администрации - это действительно меньше, чем ничего", - сказал Климкин в интервью изданию.О том, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика, заявил на пресс-конференции на минувшей неделе президент США Джо Байден.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20220124/unizhenie-1769308782.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147495/13/1474951374_538:0:4775:3178_1920x0_80_0_0_0a2196b878e5dbb636c5460ab1c86230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, нато, павел климкин
Экс-глава МИД Климкин оценил настрой США по поводу членства Украины в НАТО
Климкин оценил настрой США по поводу членства Украины в НАТО словами "меньше, чем ничего"