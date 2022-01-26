https://ria.ru/20220126/ukraina-1769542054.html

Экс-глава МИД Климкин оценил настрой США по поводу членства Украины в НАТО

Экс-глава МИД Климкин оценил настрой США по поводу членства Украины в НАТО - РИА Новости, 26.01.2022

Экс-глава МИД Климкин оценил настрой США по поводу членства Украины в НАТО

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью изданию "Европейская правда", что в данный момент настрой властей США относительно... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:52

2022-01-26T08:52

2022-01-26T08:52

в мире

украина

сша

джо байден

нато

павел климкин

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КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью изданию "Европейская правда", что в данный момент настрой властей США относительно членства Украины в НАТО "меньше, чем ничего".Задавая вопрос о перспективах Украины в НАТО, журналист издания "Европейской правды" предположил, что вопрос членства Киева в Альянсе в ближайшие 5-10 лет не является актуальным даже для потенциального обсуждения."В Европе - да. И на сегодня настрой американской администрации - это действительно меньше, чем ничего", - сказал Климкин в интервью изданию.О том, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика, заявил на пресс-конференции на минувшей неделе президент США Джо Байден.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220124/unizhenie-1769308782.html

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в мире, украина, сша, джо байден, нато, павел климкин