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В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста
В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста - РИА Новости, 26.01.2022
В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста
Слон насмерть затоптал туриста из Саудовской Аравии в национальном парке на северо-западе Уганды, сообщило местное издание Independent. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:22
2022-01-26T15:22
2022-01-26T15:22
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Слон насмерть затоптал туриста из Саудовской Аравии в национальном парке на северо-западе Уганды, сообщило местное издание Independent.Инцидент произошел во вторник в Мурчисон-Фоллс. По словам представителя местных органов по охране природы, находившийся в парке турист, а также три его спутника были атакованы слонами.Сообщается, что погибший далеко отошел от автомобиля и не смог убежать, когда на него набросилось разъяренное животное.
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уганда, новости - туризм, туризм, саудовская аравия, в мире, происшествия
В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста
В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста из Саудовской Аравии