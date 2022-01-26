https://ria.ru/20220126/uganda-1769618379.html

В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста

В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста - РИА Новости, 26.01.2022

В национальном парке Уганды слон насмерть затоптал туриста

Слон насмерть затоптал туриста из Саудовской Аравии в национальном парке на северо-западе Уганды, сообщило местное издание Independent. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:22

2022-01-26T15:22

2022-01-26T15:22

туризм

уганда

новости - туризм

туризм

саудовская аравия

в мире

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579648083_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_4b15435580bb1ef9be3b97f643521b3d.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Слон насмерть затоптал туриста из Саудовской Аравии в национальном парке на северо-западе Уганды, сообщило местное издание Independent.Инцидент произошел во вторник в Мурчисон-Фоллс. По словам представителя местных органов по охране природы, находившийся в парке турист, а также три его спутника были атакованы слонами.Сообщается, что погибший далеко отошел от автомобиля и не смог убежать, когда на него набросилось разъяренное животное.

https://ria.ru/20211203/slony-1761775033.html

уганда

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

уганда, новости - туризм, туризм, саудовская аравия, в мире, происшествия