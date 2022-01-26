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Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника на учениях
Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника на учениях - РИА Новости, 26.01.2022
Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника на учениях
Корабли Черноморского флота во время учений провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО), отмечается в сообщении пресс-службы флота. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:13
2022-01-26T16:56
безопасность
севастополь
новороссийск
армия
черноморский флот вмф россии
пво
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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Корабли Черноморского флота во время учений провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО), отмечается в сообщении пресс-службы флота."Экипажи фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Ингушетия", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" в составе тактических групп выполнили задачи по противовоздушной обороне в ходе двустороннего учения с экипажами самолетов истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", — указывается на сайте.Корабельные расчеты ПВО обнаружили и взяли цели на сопровождение, затем после определения воздушных объектов как "противников" условно уничтожили самолеты до их захода на боевой курс.Как отметили в пресс-службе, защиту от мин кораблей в ходе маневров обеспечили экипажи морских тральщиков "Иван Голубец", "Иван Антонов" и "Валентин Пикуль".Всего в маневрах участвуют более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей, которые вышли сегодня из военно-морских баз в Севастополе и Новороссийске.Серия военно-морских учений под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова проходит в январе и феврале. Их основной направленностью названа отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.Ранее к маневрам приступили корабли Северного и Балтийского флотов, а всего, по данным ведомства, планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.Учения пройдут как в российских морях, так и в оперативно важных районах Мирового океана: в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.
https://ria.ru/20220124/ucheniya-1769260244.html
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Корабли Черноморского флота России на учениях в море
Свыше 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) России вышли в Черное море на учения, сообщили в Минобороны РФ. Ранее на учения вышли корабли Северного и Балтийского флотов. Всего, по данным ведомства, к маневрам всех флотов планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.
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безопасность, севастополь, новороссийск, армия, черноморский флот вмф россии, пво
15:13 26.01.2022 (обновлено: 16:56 26.01.2022)
 
Корабли Черноморского флота уничтожили условного противника на учениях

Корабли Черноморского флота отработали противовоздушную оборону на учениях

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Корабли Черноморского флота во время учений провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО), отмечается в сообщении пресс-службы флота.
"Экипажи фрегата "Адмирал Эссен", сторожевого корабля "Ладный", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Ингушетия", ракетных катеров "Набережные Челны" и "Р-60" в составе тактических групп выполнили задачи по противовоздушной обороне в ходе двустороннего учения с экипажами самолетов истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", — указывается на сайте.
Большой десантный корабль Королев проекта 775 Балтийского флота на учениях - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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В Кремле прокомментировали сообщения о военных учениях в Балтийском море
Корабельные расчеты ПВО обнаружили и взяли цели на сопровождение, затем после определения воздушных объектов как "противников" условно уничтожили самолеты до их захода на боевой курс.
Как отметили в пресс-службе, защиту от мин кораблей в ходе маневров обеспечили экипажи морских тральщиков "Иван Голубец", "Иван Антонов" и "Валентин Пикуль".
Всего в маневрах участвуют более 20 боевых кораблей в составе разнородных группировок, корабельных ударных и поисково-ударных групп, а также отряда десантных кораблей, которые вышли сегодня из военно-морских баз в Севастополе и Новороссийске.
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В Южном военном округе началась проверка боевой готовности
Серия военно-морских учений под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова проходит в январе и феврале. Их основной направленностью названа отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.
Ранее к маневрам приступили корабли Северного и Балтийского флотов, а всего, по данным ведомства, планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около десяти тысяч военнослужащих.
Учения пройдут как в российских морях, так и в оперативно важных районах Мирового океана: в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.
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БезопасностьСевастопольНовороссийскАрмияЧерноморский флот ВМФ РоссииПВО
 
 
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