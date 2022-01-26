https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769590155.html

Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения

Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения - РИА Новости, 26.01.2022

Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения

Более 20 российских кораблей проведут учения в акватории Черного моря, сообщает Минобороны. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:06

2022-01-26T13:06

2022-01-26T14:30

безопасность

вмф рф

черноморский флот вмф россии

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Более 20 российских кораблей проведут учения в акватории Черного моря, сообщает Минобороны."Корабли, боевые катера и суда обеспечения Черноморского флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы", — говорится в релизе.В маневрах примут участие фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли, а также тральщики.Во время перехода экипажи проведут тренировки по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством и организации противовоздушной обороны.Серия военно-морских учений под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова проходит в январе и феврале. Их основной направленностью названа отработка действий по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений.Ранее к маневрам приступили корабли Северного и Балтийского флотов, а всего, по данным ведомства, планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.Учения пройдут как в российских морях, так и в оперативно важных районах Мирового океана: в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического и в Тихом океане.

https://ria.ru/20220125/armiya-1769416045.html

https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768369758.html

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Корабли Черноморского флота России на учениях в море Свыше 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ) России вышли в Черное море на учения, сообщили в Минобороны РФ. Ранее на учения вышли корабли Северного и Балтийского флотов. Всего, по данным ведомства, к маневрам всех флотов планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячу единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих. 2022-01-26T13:06 true PT1M27S

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безопасность, вмф рф, черноморский флот вмф россии, вооруженные силы рф, россия