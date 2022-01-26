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Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения - РИА Новости, 26.01.2022
Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
Российские десантники прибыли в Белоруссию в рамках участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщило министерство обороны республики. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T00:20
2022-01-26T00:20
2022-01-26T00:43
безопасность
белоруссия
россия
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Российские десантники прибыли в Белоруссию в рамках участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщило министерство обороны республики."В эти минуты эшелон с российскими десантниками, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции "Брест-Южный", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" - с 10 по 20 февраля. В рамках учений на полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны – тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
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безопасность, белоруссия, россия
00:20 26.01.2022 (обновлено: 00:43 26.01.2022)
Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
Российские десантники прибыли в белорусский Брест на учения в рамках Союзного государства