https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769526785.html

Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения

Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения - РИА Новости, 26.01.2022

Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения

Российские десантники прибыли в Белоруссию в рамках участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщило министерство обороны республики. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T00:20

2022-01-26T00:20

2022-01-26T00:43

безопасность

белоруссия

россия

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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Российские десантники прибыли в Белоруссию в рамках участия в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщило министерство обороны республики."В эти минуты эшелон с российскими десантниками, которые прибыли для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, осуществляет разгрузку на железнодорожной станции "Брест-Южный", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.Белоруссия и Россия проводят внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" - с 10 по 20 февраля. В рамках учений на полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны – тактические мероприятия. Военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769526166.html

белоруссия

россия

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безопасность, белоруссия, россия