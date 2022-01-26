https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769526166.html
Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой - РИА Новости, 26.01.2022
Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой, к ним планируется привлечь до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, в том числе... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T00:02
2022-01-26T00:02
2022-01-26T01:06
безопасность
мурманская область
арктика
баренцево море
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СЕВЕРОМОРСК, 26 янв - РИА Новости. Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой, к ним планируется привлечь до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, в том числе носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков", сообщили в среду журналистам в пресс-служба флота.К участию в учениях также "планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов.Основные практические действия пройдут в акватории Баренцева моря. В них будут задействованы фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Помимо морских полигонов, ряд учений пройдут на береговых полигонах в Мурманской области.Маневры позволят оценить уровень подготовки органов военного управления флота при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлении силами и войсками в рамках задач по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности.Будет проверена слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике, отработаны тактические приемы и способы ведения морского боя и боевых действий в этом регионе.Также военные отработают вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота, проведут учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению.
https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769362349.html
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безопасность, мурманская область, арктика, баренцево море
00:02 26.01.2022 (обновлено: 01:06 26.01.2022)
Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море
СЕВЕРОМОРСК, 26 янв - РИА Новости. Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой, к ним планируется привлечь до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, в том числе носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков", сообщили в среду журналистам в пресс-служба флота.
"Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год", - сказали в пресс-службе.
К участию в учениях также "планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов.
Основные практические действия пройдут в акватории Баренцева моря
. В них будут задействованы фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Помимо морских полигонов, ряд учений пройдут на береговых полигонах в Мурманской области
.
Маневры позволят оценить уровень подготовки органов военного управления флота при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлении силами и войсками в рамках задач по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности.
Будет проверена слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике
, отработаны тактические приемы и способы ведения морского боя и боевых действий в этом регионе.
Также военные отработают вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота, проведут учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению.