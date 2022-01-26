https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769526166.html

Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой

Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой - РИА Новости, 26.01.2022

Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой

Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой, к ним планируется привлечь до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, в том числе... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T00:02

2022-01-26T00:02

2022-01-26T01:06

безопасность

мурманская область

арктика

баренцево море

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СЕВЕРОМОРСК, 26 янв - РИА Новости. Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой, к ним планируется привлечь до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения, в том числе носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков", сообщили в среду журналистам в пресс-служба флота.К участию в учениях также "планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов.Основные практические действия пройдут в акватории Баренцева моря. В них будут задействованы фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Помимо морских полигонов, ряд учений пройдут на береговых полигонах в Мурманской области.Маневры позволят оценить уровень подготовки органов военного управления флота при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлении силами и войсками в рамках задач по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности.Будет проверена слаженность тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике, отработаны тактические приемы и способы ведения морского боя и боевых действий в этом регионе.Также военные отработают вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота, проведут учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению.

https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769362349.html

мурманская область

арктика

баренцево море

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безопасность, мурманская область, арктика, баренцево море