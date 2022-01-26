https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html

Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска

Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска - РИА Новости, 26.01.2022

Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска

Россия и Белоруссия в феврале проведут крупные совместные маневры "Союзная решимость — 2022". Главная цель — отработать действия войск в обороне. Страны Запада... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:00

2022-01-26T08:00

2022-01-26T07:58

безопасность

норвегия

финляндия

александр фомин

одкб

нато

с-400 «триумф»

панцирь-с1

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Россия и Белоруссия в феврале проведут крупные совместные маневры "Союзная решимость — 2022". Главная цель — отработать действия войск в обороне. Страны Запада ожидаемо обвинили Москву и Минск в агрессии и эскалации международной напряженности. Одновременно НАТО планирует собственные учения — самые масштабные со времен холодной войны.Отразить нападениеМаневры пройдут на белорусских полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский с 10 по 20 февраля. Пехоту и танки поддержит авиация — с аэродромов Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. К учениям привлекут 60-80 тысяч военнослужащих с обеих сторон и задействуют, по сути, всю инфраструктуру армии Белоруссии.Впервые с белорусами будут тренироваться не только солдаты и офицеры Западного военного округа (ЗВО), но и подразделения с Дальнего Востока, которые перебросят через всю страну по железной дороге. По словам замминистра обороны России Александра Фомина, может сложиться ситуация, когда сил региональной группировки не хватит для отражения внешней агрессии. "В этом случае понадобится привлечь к обороне весь военный потенциал двух стран", — отметил он.Учения разделили на два этапа. Сначала в Белоруссии сформируют объединенную группировку войск, организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, проверят готовность и способность дежурных сил ПВО. Затем союзники отразят "нападение" извне и проведут несколько контртеррористических операций. Круг задач широк: от общевойскового боя до нейтрализации незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.Первый раз здесь применят и Су-35С — 12 истребителей уже прибыли на аэродромы временного базирования. В Минобороны уточнили, что летчики отработают полеты на максимальную дальность. Также дебютируют в Белоруссии два дивизиона зенитно-ракетных систем С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Всего же в "Союзной решимости" примут участие несколько сотен единиц боевой техники — танки, БМП, артиллерия, беспилотники, транспортные и ударные вертолеты.Новые "прогнозы"Замминистра Фомин особо подчеркнул, что "планируется подготовить войска и силы не только к действиям в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисов на любых угрожаемых направлениях".Действительно, недавние массовые беспорядки в Казахстане удалось остановить лишь благодаря оперативному вмешательству миротворцев ОДКБ во главе с Россией. Кроме того, общей болевой точкой остается Афганистан, где уже более полугода хозяйничают талибы.Однако в Киеве сочли слова Фомина завуалированной угрозой: якобы российско-белорусские учения — это подготовка к нападению на Украину.По словам командующего Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка, "вторжение" может начаться 20 февраля — после завершения маневров и Олимпийских игр в Пекине. Надо сказать, за последние месяцы это уже пятый или шестой "прогноз" украинских властей относительно сроков "агрессии Кремля".Киеву вторит Вашингтон. "Перемещение российских войск в Белоруссию в минувшие выходные — это не учения и не обычная передислокация, — утверждают в Госдепе. — Это демонстрация силы. То, что мы видим, очевидно показывает возможные намерения России двинуться на Украину".Заокеанского покровителя незамедлительно поддержали в Прибалтике. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает совместные учения Союзного государства прямой военной угрозой для страны.Москве каждый раз приходится отвергать подобные обвинения, однако Запад всегда использует их как предлог для размещения военной техники НАТО вблизи российских границ. Ответ ЗападаВ то же время Североатлантический альянс готовится к учениям в Арктике Cold Response — 2022, которые состоятся в марте — апреле и станут самыми масштабными со времен холодной войны: 35 тысяч военнослужащих из 28 стран блока, а также Финляндии. Наиболее многочисленные контингенты выделят США и Великобритания. Также Лондон и Вашингтон предоставят авианосцы USS Harry Truman, HMS Prince of Wales и корабли сопровождения.Морская часть пройдет в Норвежском море, сухопутная — в центральных и северных районах Норвегии, между базой в населенном пункте Порсангермоен, портом Нарвик и базой Королевских ВВС в Будё. Союзники отработают высадку морского десанта и его прикрытие как с кораблей, так и с воздуха. Таким образом, наращивая военное присутствие в Восточной Европе, НАТО начинает давить на Россию с севера."Эти учения имеют как военное, так и политическое значение, — говорит политолог Владимир Богатырев. — Они нацелены на противостояние с Россией. И как ни парадоксально, с теми странами Юго-Восточной Азии, которые заинтересованы в развитии северных территорий. Это небезопасно. Чем дальше Запад продвинется, тем сложнее будет обстановка в этом регионе. Военная активность здесь нарастает последние десятилетия, а сейчас — особенно".В конце декабря генерал-полковник Фомин указал, что НАТО целенаправленно осваивает Арктику и усиливает учебно-боевую деятельность в регионе — с применением стратегических бомбардировщиков, систем противоракетной обороны. И подчеркнул: в 2020-м альянс отказался поддержать российскую "Инициативу военной сдержанности" о снижении интенсивности учений.

https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768336197.html

https://ria.ru/20220125/velikobritaniya-1769450996.html

https://ria.ru/20220125/putin-1769463349.html

норвегия

финляндия

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