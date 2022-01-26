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В Приморье завели дело из-за незаконной продажи участков в нацпарке
В Приморье завели дело из-за незаконной продажи участков в нацпарке - РИА Новости, 26.01.2022
В Приморье завели дело из-за незаконной продажи участков в нацпарке
Уголовные дела возбуждены после незаконной продажи земельных участков национального парка "Бикин" в Приморье, сообщил прокурор края Сергей Столяров на... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T05:50
2022-01-26T08:10
происшествия
приморский край
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены после незаконной продажи земельных участков национального парка "Бикин" в Приморье, сообщил прокурор края Сергей Столяров на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что дела заведены по статьям о халатности и превышении полномочий.В прошлом году суд рассматривал иск прокурора Пожарского района, ответчиками были администрация Пожарского района и местная жительница Виктория Кондратова. По данным прокуратуры, администрация района продала два участка чуть более чем за 200 тысяч рублей каждый в 2020 году, при этом по закону изымать земли национальных природных парков запрещается. Суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Пожарского района с требованием признать недействительными договоры продажи двух участков в границах нацпарка.Директор "Бикина" Алексей Кудрявцев пояснял РИА Новости, что на момент создания охраняемой территории в 2015 году в ее состав вошли в том числе два участка, являвшиеся тогда собственностью администрации Пожарского района. В 2007 году участки были переданы в аренду, в 2015 году прошла переуступка права аренды частным лицам, а в 2020 году – продажа участков. По словам Кудрявцева, один участок оформлен на Викторию Кондратову, второй – на несовершеннолетнего, оба они - из семьи Руслана Кондратова, бывшего депутата заксобрания Приморского края и экс-депутата Госдумы. На участках Кондратовы построили 11 капитальных объектов, там раскопан карьер, рассказывал директор нацпарка."Возбуждены и расследуются уголовные дела", - сказал Столяров, напомнив об иске по участкам в нацпарке.В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что возбуждены два уголовных дела. "Возбуждены дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("халатность", максимальная санкция – арест на три месяца – ред.) по факту халатности неустановленных лиц из числа (сотрудников регионального) управления Росреестра и по ч. 1 ст. 286 по факту превышения полномочий сотрудниками администрации муниципалитета (максимальная санкция – лишение свободы на четыре года – ред.)", - отметил собеседник агентства.Национальный парк "Бикин" - самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. "Бикин" внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть уже существующего объекта "Центральный Сихотэ-Алинь".
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происшествия, приморский край, россия
05:50 26.01.2022 (обновлено: 08:10 26.01.2022)
 
В Приморье завели дело из-за незаконной продажи участков в нацпарке

В Приморье возбудили уголовные дела из-за незаконной продажи участков в нацпарке "Бикин"

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены после незаконной продажи земельных участков национального парка "Бикин" в Приморье, сообщил прокурор края Сергей Столяров на расширенном заседании коллегии региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что дела заведены по статьям о халатности и превышении полномочий.
В прошлом году суд рассматривал иск прокурора Пожарского района, ответчиками были администрация Пожарского района и местная жительница Виктория Кондратова. По данным прокуратуры, администрация района продала два участка чуть более чем за 200 тысяч рублей каждый в 2020 году, при этом по закону изымать земли национальных природных парков запрещается. Суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Пожарского района с требованием признать недействительными договоры продажи двух участков в границах нацпарка.
Директор "Бикина" Алексей Кудрявцев пояснял РИА Новости, что на момент создания охраняемой территории в 2015 году в ее состав вошли в том числе два участка, являвшиеся тогда собственностью администрации Пожарского района. В 2007 году участки были переданы в аренду, в 2015 году прошла переуступка права аренды частным лицам, а в 2020 году – продажа участков. По словам Кудрявцева, один участок оформлен на Викторию Кондратову, второй – на несовершеннолетнего, оба они - из семьи Руслана Кондратова, бывшего депутата заксобрания Приморского края и экс-депутата Госдумы. На участках Кондратовы построили 11 капитальных объектов, там раскопан карьер, рассказывал директор нацпарка.
"Возбуждены и расследуются уголовные дела", - сказал Столяров, напомнив об иске по участкам в нацпарке.
В прокуратуре Приморья РИА Новости уточнили, что возбуждены два уголовных дела. "Возбуждены дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("халатность", максимальная санкция – арест на три месяца – ред.) по факту халатности неустановленных лиц из числа (сотрудников регионального) управления Росреестра и по ч. 1 ст. 286 по факту превышения полномочий сотрудниками администрации муниципалитета (максимальная санкция – лишение свободы на четыре года – ред.)", - отметил собеседник агентства.
Национальный парк "Бикин" - самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. "Бикин" внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть уже существующего объекта "Центральный Сихотэ-Алинь".
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