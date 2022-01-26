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Суд оставил в СИЗО калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца
Суд оставил в СИЗО калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца - РИА Новости, 26.01.2022
Суд оставил в СИЗО калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду признал законным продление ареста калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:38
2022-01-26T11:38
происшествия
калининград
московская область (подмосковье)
леонид рошаль
генеральная прокуратура рф
национальная медицинская палата
калининградский областной суд
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду признал законным продление ареста калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве недоношенного младенца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена в конце декабря.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому.
https://ria.ru/20210421/smert-1729219412.html
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калининград
московская область (подмосковье)
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происшествия, калининград, московская область (подмосковье), леонид рошаль, генеральная прокуратура рф, национальная медицинская палата, калининградский областной суд
11:38 26.01.2022
 
Суд оставил в СИЗО калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца

Суд оставил в СИЗО калининградских врачей, обвиняемых в убийстве недоношенного младенца

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТрансляция заседания Первого апелляционного суда общей юрисдикции, где рассматривается жалоба на арест калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца
Трансляция заседания Первого апелляционного суда общей юрисдикции, где рассматривается жалоба на арест калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Трансляция заседания Первого апелляционного суда общей юрисдикции, где рассматривается жалоба на арест калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду признал законным продление ареста калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве недоношенного младенца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена в конце декабря.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
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Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.
Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому.
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ПроисшествияКалининградМосковская область (Подмосковье)Леонид РошальГенеральная прокуратура РФНациональная медицинская палатаКалининградский областной суд
 
 
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