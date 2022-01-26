https://ria.ru/20220126/ubiystvo-1769566766.html

Суд оставил в СИЗО калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца

Суд оставил в СИЗО калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца - РИА Новости, 26.01.2022

Суд оставил в СИЗО калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду признал законным продление ареста калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:38

2022-01-26T11:38

2022-01-26T11:38

происшествия

калининград

московская область (подмосковье)

леонид рошаль

генеральная прокуратура рф

национальная медицинская палата

калининградский областной суд

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду признал законным продление ареста калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, обвиняемым в убийстве недоношенного младенца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена в конце декабря.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следствие считало, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, от чего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому.

https://ria.ru/20210421/smert-1729219412.html

https://ria.ru/20220110/rebenok-1767136523.html

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происшествия, калининград, московская область (подмосковье), леонид рошаль, генеральная прокуратура рф, национальная медицинская палата, калининградский областной суд