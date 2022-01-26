https://ria.ru/20220126/ubiystvo-1769555524.html

Жительница Подмосковья забила отца молотком и оставила его тело в подъезде

Жительница Подмосковья забила отца молотком и оставила его тело в подъезде - РИА Новости, 26.01.2022

Жительница Подмосковья забила отца молотком и оставила его тело в подъезде

Жительницу Подмосковья подозревают в том, что она насмерть забила отца молотком и оставила тело в подъезде, сообщила журналистам помощник руководителя... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:44

2022-01-26T10:44

2022-01-26T13:03

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Жительницу Подмосковья подозревают в том, что она насмерть забила отца молотком и оставила тело в подъезде, сообщила журналистам помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий."По данным следствия, 24 января 2022 года между подозреваемой и ее 74-летним отцом произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла родственнику несколько ударов молотком в область головы. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", — сказала она.Затем женщина завернула тело в пододеяльник, вытащила его в подъезд и оставила на площадке, после чего скрылась. Тем не менее полицейские вскоре задержали ее.Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Женщине предъявят обвинение, следствие также выйдет в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения.Следователи осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, допросили жильцов подъезда и саму подозреваемую, а также назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736248544.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий