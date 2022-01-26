https://ria.ru/20220126/turtsiya-1769702579.html
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Эрдоган пригласил Путина в Турцию - РИА Новости, 26.01.2022
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию, ждет ответа из Кремля. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:07
2022-01-26T23:07
2022-01-26T23:57
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию, ждет ответа из Кремля.Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил коллег из РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Сам Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу лидеров с глазу на глаз.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, турция, россия
23:07 26.01.2022 (обновлено: 23:57 26.01.2022)
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Эрдоган пригласил президента России Путина в Турцию
АНКАРА, 26 янв – РИА Новости.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил
, что пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию, ждет ответа из Кремля.
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил коллег из РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий. Сам Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу лидеров с глазу на глаз.
"Мы пригласили президента России Владимира Путина в Турцию, ждем ответа", - сказал Эрдоган в интервью турецкому телеканалу NTV.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и заявляют, что никому ничем не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.