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Прокурор врал о наличии ордера на арест Цемаха, заявил представитель в ЕСПЧ
Прокурор врал о наличии ордера на арест Цемаха, заявил представитель в ЕСПЧ - РИА Новости, 26.01.2022
Прокурор врал о наличии ордера на арест Цемаха, заявил представитель в ЕСПЧ
Голландский прокурор врал компетентным органам РФ о наличии ордера на арест свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:56
2022-01-26T11:56
в мире
киев
страсбург
николай винниченко
европейский суд по правам человека (еспч)
европейский суд
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Голландский прокурор врал компетентным органам РФ о наличии ордера на арест свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов."Наиболее поразительным в этой части жалобы является указание властями Нидерландов на неисполнение запроса о выдаче Россией гражданина Украины Владимира Цемаха. Как мы знаем из открытых источников, в августе 2019 года власти государства-заявителя обращались в компетентные органы не передавать Цемаха в Россию в рамках обмена, все-таки состоявшегося 7 сентября 2019 года, называя его "ценным свидетелем", - сказал Виноградов в ходе своего выступления на заседании ЕСПЧ в Страсбурге.По его словам, "тем более удивительно было получить запрос Нидерландов об аресте и выдаче Владимира Цемаха на основании Европейской Конвенции о выдаче"."У любого специалиста возникает простой вопрос: как можно требовать выдачи лица, статус которого в рамках уголовного дела – свидетель? Но и это еще не все. Поскольку ситуация с запросом не была ясна, то были направлены, как выразились власти Нидерландов в пункте 229 своей жалобы, "два ненужных запроса Российской Федерации о разъяснениях". И при получении разъяснений выяснилось, что прокурор врал компетентным органам Российской Федерации о наличии ордера на арест Цемаха, поскольку такового не существовало", - заявил уполномоченный.Он добавил, что впоследствии сторона обвинения прямо признала в Окружном суде Гааги, что в отношении Цемаха доказательств для предъявления обвинения недостаточно. "Как мне кажется, дальнейшие комментарии излишни. Власти Нидерландов требовали от России исполнить запрос о выдаче в нарушение требования собственного законодательства и соответствующих международно-правовых документов", - пояснил Виноградов."В связи с изложенным прошу Большую Палату отклонить данную часть жалобы властей Нидерландов как явно необоснованную и, альтернативно, в связи с злоупотреблением права на обращение с жалобой в Европейский Суд", - заявил уполномоченный РФ.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду рассматривает жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.Малазиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
https://ria.ru/20211222/zaschita-1764977302.html
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в мире, киев, страсбург, николай винниченко, европейский суд по правам человека (еспч), европейский суд, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, владимир цемах, россия
11:56 26.01.2022
 
Прокурор врал о наличии ордера на арест Цемаха, заявил представитель в ЕСПЧ

Представитель в ЕСПЧ Виноградов: прокурор врал об ордере на арест свидетеля по МН17 Цемаха

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРеконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Голландский прокурор врал компетентным органам РФ о наличии ордера на арест свидетеля по делу МН17 Владимира Цемаха, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.
"Наиболее поразительным в этой части жалобы является указание властями Нидерландов на неисполнение запроса о выдаче Россией гражданина Украины Владимира Цемаха. Как мы знаем из открытых источников, в августе 2019 года власти государства-заявителя обращались в компетентные органы не передавать Цемаха в Россию в рамках обмена, все-таки состоявшегося 7 сентября 2019 года, называя его "ценным свидетелем", - сказал Виноградов в ходе своего выступления на заседании ЕСПЧ в Страсбурге.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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Защита по делу МН17 заявила, что сомневается в методах работы прокуратуры
По его словам, "тем более удивительно было получить запрос Нидерландов об аресте и выдаче Владимира Цемаха на основании Европейской Конвенции о выдаче".
"У любого специалиста возникает простой вопрос: как можно требовать выдачи лица, статус которого в рамках уголовного дела – свидетель? Но и это еще не все. Поскольку ситуация с запросом не была ясна, то были направлены, как выразились власти Нидерландов в пункте 229 своей жалобы, "два ненужных запроса Российской Федерации о разъяснениях". И при получении разъяснений выяснилось, что прокурор врал компетентным органам Российской Федерации о наличии ордера на арест Цемаха, поскольку такового не существовало", - заявил уполномоченный.
Он добавил, что впоследствии сторона обвинения прямо признала в Окружном суде Гааги, что в отношении Цемаха доказательств для предъявления обвинения недостаточно. "Как мне кажется, дальнейшие комментарии излишни. Власти Нидерландов требовали от России исполнить запрос о выдаче в нарушение требования собственного законодательства и соответствующих международно-правовых документов", - пояснил Виноградов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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"В связи с изложенным прошу Большую Палату отклонить данную часть жалобы властей Нидерландов как явно необоснованную и, альтернативно, в связи с злоупотреблением права на обращение с жалобой в Европейский Суд", - заявил уполномоченный РФ.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге в среду рассматривает жалобы Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Малазиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Судебный процесс по делу о крушении самолета рейса MH17 в Бадхеведорпе - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Россия отклонила запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17
Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.
Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 20:15
Защита по делу о крушении MH17 обвинила прокуратуру в сокрытии показаний
 
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