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В Тверской области откроют дополнительные центры амбулаторной помощи
В Тверской области откроют дополнительные центры амбулаторной помощи - РИА Новости, 26.01.2022
В Тверской области откроют дополнительные центры амбулаторной помощи
Три дополнительных центра амбулаторной помощи (ЦАП) открываются в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:38
2022-01-26T11:38
2022-01-26T11:38
тверская область
здоровье - общество
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 26 янв – РИА Новости. Три дополнительных центра амбулаторной помощи (ЦАП) открываются в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос обсуждался на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор области Игорь Руденя.В регионе продолжают работу 12 центров амбулаторной помощи, которые действуют с начала пандемии, – три в Твери, девять в районах Тверской области."Центры амбулаторной помощи были открыты по поручению губернатора региона. Сюда следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания. Это позволяет максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса", - напомнили в пресс-службе.ЦАПы работают ежедневно на базе учреждений здравоохранения с 08:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "122", а также через региональную медицинскую информационную систему.
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здоровье - общество, игорь руденя
ТВЕРЬ. 26 янв – РИА Новости. Три дополнительных центра амбулаторной помощи (ЦАП) открываются в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос обсуждался на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор области Игорь Руденя
.
В регионе продолжают работу 12 центров амбулаторной помощи, которые действуют с начала пандемии, – три в Твери, девять в районах Тверской области.
"Центры амбулаторной помощи были открыты по поручению губернатора региона. Сюда следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания. Это позволяет максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса", - напомнили в пресс-службе.
ЦАПы работают ежедневно на базе учреждений здравоохранения с 08:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "122", а также через региональную медицинскую информационную систему.