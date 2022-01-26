https://ria.ru/20220126/tsap-1769566952.html

В Тверской области откроют дополнительные центры амбулаторной помощи

В Тверской области откроют дополнительные центры амбулаторной помощи - РИА Новости, 26.01.2022

В Тверской области откроют дополнительные центры амбулаторной помощи

Три дополнительных центра амбулаторной помощи (ЦАП) открываются в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:38

2022-01-26T11:38

2022-01-26T11:38

тверская область

здоровье - общество

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 26 янв – РИА Новости. Три дополнительных центра амбулаторной помощи (ЦАП) открываются в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопрос обсуждался на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор области Игорь Руденя.В регионе продолжают работу 12 центров амбулаторной помощи, которые действуют с начала пандемии, – три в Твери, девять в районах Тверской области."Центры амбулаторной помощи были открыты по поручению губернатора региона. Сюда следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания. Это позволяет максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса", - напомнили в пресс-службе.ЦАПы работают ежедневно на базе учреждений здравоохранения с 08:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "122", а также через региональную медицинскую информационную систему.

https://ria.ru/20220121/mfts-1768951445.html

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здоровье - общество, игорь руденя