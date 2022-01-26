https://ria.ru/20220126/trass-1769619623.html

Лавров анонсировал визит главы МИД Великобритании Трасс в Москву

Лавров анонсировал визит главы МИД Великобритании Трасс в Москву - РИА Новости, 26.01.2022

Лавров анонсировал визит главы МИД Великобритании Трасс в Москву

Дата визита в Россию министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс согласована, он должен состояться в течение двух недель, сказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:01

2022-01-26T15:01

2022-01-26T15:23

россия

в мире

великобритания

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сергей лавров

лиз трасс

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дата визита в Россию министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс согласована, он должен состояться в течение двух недель, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее со ссылкой на диписточник появилась информация о том, что британский министр иностранных дел Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, визит Лиз Трасс в Россию прорабатывается."Мы уже согласовали дату. Просто я не знаю, какая у нас там протокольная договоренность. Это будет в течение двух недель", - сказал Лавров журналистам в Госдуме.

https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769557874.html

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россия, в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, лиз трасс