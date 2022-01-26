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Лавров анонсировал визит главы МИД Великобритании Трасс в Москву
Лавров анонсировал визит главы МИД Великобритании Трасс в Москву - РИА Новости, 26.01.2022
Лавров анонсировал визит главы МИД Великобритании Трасс в Москву
Дата визита в Россию министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс согласована, он должен состояться в течение двух недель, сказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:01
2022-01-26T15:01
2022-01-26T15:23
россия
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великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
лиз трасс
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Дата визита в Россию министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс согласована, он должен состояться в течение двух недель, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее со ссылкой на диписточник появилась информация о том, что британский министр иностранных дел Лиз Трасс запросила возможность визита в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, визит Лиз Трасс в Россию прорабатывается."Мы уже согласовали дату. Просто я не знаю, какая у нас там протокольная договоренность. Это будет в течение двух недель", - сказал Лавров журналистам в Госдуме.
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россия, в мире, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, лиз трасс
15:01 26.01.2022 (обновлено: 15:23 26.01.2022)
Лавров анонсировал визит главы МИД Великобритании Трасс в Москву
Глава МИД Лавров: визит британской коллеги Трасс в Москву состоится в течение двух недель