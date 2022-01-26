Трамп раскритиковал Байдена за идею отправить американских военных в Европу
Экс-президент США Трамп назвал идею отправить американских военных в Европу сумасшествием
© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал “сумасшествием” слова президента Джо Байдена о возможности отправки американских военных в Европу в связи с ситуацией на Украине.
“Сумашествие”, - сказал Трамп, комментируя заявление президента США Байдена о планах отправки в Европу части американских сил на фоне напряженности вокруг Украины. “(Это может) Начать третью мировую войну <...>, это сумасшествие и никогда бы не произошло при мне”, - сказал экс-президент в подкасте журналиста Лу Доббса “Великая Америка”.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, Трамп заявил, что она “никогда бы не произошла" при его администрации. “Это проблема НАТО”, - подчеркнул бывший президент США. По словам Трампа, политика действующей администрации привела к тому, что Москва больше “не уважает” Вашингтон. “Сейчас и на протяжении всего последнего года много неуважения к нам со стороны России. Они смотрят на нашу страну и смеются”, - сказал Трамп, подчеркнув, что по многим направлениям Америка “находится в состоянии бардака”.
Ранее на этой неделе 8,5 тысячи американских военных получили приказ быть готовыми к переброске со своих баз в США для усиления восточного фланга НАТО. Байден заявил, что приведение войск в повышенную готовность не является провокацией, но нужно для поддержки восточноевропейских стран НАТО, у которых, по словам президента, есть основания для опасений из-за близости к России.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.