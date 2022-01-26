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Трамп раскритиковал Байдена за идею отправить американских военных в Европу
Трамп раскритиковал Байдена за идею отправить американских военных в Европу - РИА Новости, 26.01.2022
Трамп раскритиковал Байдена за идею отправить американских военных в Европу
Экс-президент США Дональд Трамп назвал “сумасшествием” слова президента Джо Байдена о возможности отправки американских военных в Европу в связи с ситуацией на... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:59
2022-01-26T18:59
в мире
украина
сша
джо байден
дональд трамп
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал “сумасшествием” слова президента Джо Байдена о возможности отправки американских военных в Европу в связи с ситуацией на Украине.&nbsp;“Сумашествие”, - сказал Трамп, комментируя заявление президента США Байдена о планах отправки в Европу части американских сил на фоне напряженности вокруг Украины. “(Это может) Начать третью мировую войну &lt;...&gt;, это сумасшествие и никогда бы не произошло при мне”, - сказал экс-президент в подкасте журналиста Лу Доббса “Великая Америка”.Комментируя ситуацию вокруг Украины, Трамп заявил, что она “никогда бы не произошла" при его администрации. “Это проблема НАТО”, - подчеркнул бывший президент США. По словам Трампа, политика действующей администрации привела к тому, что Москва больше “не уважает” Вашингтон. “Сейчас и на протяжении всего последнего года много неуважения к нам со стороны России. Они смотрят на нашу страну и смеются”, - сказал Трамп, подчеркнув, что по многим направлениям Америка “находится в состоянии бардака”.&nbsp;Ранее на этой неделе 8,5 тысячи американских военных получили приказ быть готовыми к переброске со своих баз в США для усиления восточного фланга НАТО. Байден заявил, что приведение войск в повышенную готовность не является провокацией, но нужно для поддержки восточноевропейских стран НАТО, у которых, по словам президента, есть основания для опасений из-за близости к России.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769582627.html
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в мире, украина, сша, джо байден, дональд трамп, ситуация в днр и лнр
18:59 26.01.2022
 
Трамп раскритиковал Байдена за идею отправить американских военных в Европу

Экс-президент США Трамп назвал идею отправить американских военных в Европу сумасшествием

© AP Photo / Gerald HerbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп назвал “сумасшествием” слова президента Джо Байдена о возможности отправки американских военных в Европу в связи с ситуацией на Украине. 
“Сумашествие”, - сказал Трамп, комментируя заявление президента США Байдена о планах отправки в Европу части американских сил на фоне напряженности вокруг Украины. “(Это может) Начать третью мировую войну <...>, это сумасшествие и никогда бы не произошло при мне”, - сказал экс-президент в подкасте журналиста Лу Доббса “Великая Америка”.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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Комментируя ситуацию вокруг Украины, Трамп заявил, что она “никогда бы не произошла" при его администрации. “Это проблема НАТО”, - подчеркнул бывший президент США. По словам Трампа, политика действующей администрации привела к тому, что Москва больше “не уважает” Вашингтон. “Сейчас и на протяжении всего последнего года много неуважения к нам со стороны России. Они смотрят на нашу страну и смеются”, - сказал Трамп, подчеркнув, что по многим направлениям Америка “находится в состоянии бардака”. 
Ранее на этой неделе 8,5 тысячи американских военных получили приказ быть готовыми к переброске со своих баз в США для усиления восточного фланга НАТО. Байден заявил, что приведение войск в повышенную готовность не является провокацией, но нужно для поддержки восточноевропейских стран НАТО, у которых, по словам президента, есть основания для опасений из-за близости к России.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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В миреУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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