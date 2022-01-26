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Трамп назвал себя следующим президентом США
Трамп назвал себя следующим президентом США - РИА Новости, 26.01.2022
Трамп назвал себя следующим президентом США
Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на намерение избираться в 2024 году. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:04
2022-01-26T17:04
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на намерение избираться в 2024 году.В соцсетях распространяется видео, на котором политик играет в гольф. Трамп в красной кепке Make America Great Again и белом поло со своей фамилией устанавливает мяч на газон. "Впервые на телевидении: 45-й президент США", - комментирует происходящее человек за кадром.Трамп публично уходит от ответа на вопрос о планах участия в кампании 2024 года, но продолжает активно выступать перед сторонниками. Бывший президент США объяснил ранее, что не может однозначно заявить о намерениях баллотироваться в силу ограничений, связанных с финансированием кампании. При этом он говорит сторонникам, что его решение о кампании 2024 года их обрадует, на прошедшем ранее митинге в Аризоне он также обещал "вернуть Белый дом".На выборах 2020 года Трамп проиграл Джо Байдену, который стал 46-м президентом США. Между тем если Байден, который уже заявил о намерении участвовать в следующей кампании, победит в 2024 году, 47-го президента США будут выбирать уже в 2028.
https://ria.ru/20211202/obama-1761723857.html
https://ria.ru/20220124/bayden-1769230733.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
17:04 26.01.2022
 
Трамп назвал себя следующим президентом США

Трамп на видео назвал себя не только 45-м, но и 47-м президентом США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на намерение избираться в 2024 году.
В соцсетях распространяется видео, на котором политик играет в гольф. Трамп в красной кепке Make America Great Again и белом поло со своей фамилией устанавливает мяч на газон. "Впервые на телевидении: 45-й президент США", - комментирует происходящее человек за кадром.
Мишель Обама - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 08:00
Америке нашли новую Обаму
"45-й и 47-й", - отвечает Трамп. Видео в частности опубликовано в Instagram издания Yeshiva World.
Трамп публично уходит от ответа на вопрос о планах участия в кампании 2024 года, но продолжает активно выступать перед сторонниками. Бывший президент США объяснил ранее, что не может однозначно заявить о намерениях баллотироваться в силу ограничений, связанных с финансированием кампании. При этом он говорит сторонникам, что его решение о кампании 2024 года их обрадует, на прошедшем ранее митинге в Аризоне он также обещал "вернуть Белый дом".
На выборах 2020 года Трамп проиграл Джо Байдену, который стал 46-м президентом США. Между тем если Байден, который уже заявил о намерении участвовать в следующей кампании, победит в 2024 году, 47-го президента США будут выбирать уже в 2028.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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