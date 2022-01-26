https://ria.ru/20220126/tramp-1769645901.html

Трамп назвал себя следующим президентом США

Трамп назвал себя следующим президентом США - РИА Новости, 26.01.2022

Трамп назвал себя следующим президентом США

Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на намерение избираться в 2024 году. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:04

2022-01-26T17:04

2022-01-26T17:04

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596069663_0:74:2224:1326_1920x0_80_0_0_b038d7c7beee07151e9a2dd877831e58.jpg

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на намерение избираться в 2024 году.В соцсетях распространяется видео, на котором политик играет в гольф. Трамп в красной кепке Make America Great Again и белом поло со своей фамилией устанавливает мяч на газон. "Впервые на телевидении: 45-й президент США", - комментирует происходящее человек за кадром.Трамп публично уходит от ответа на вопрос о планах участия в кампании 2024 года, но продолжает активно выступать перед сторонниками. Бывший президент США объяснил ранее, что не может однозначно заявить о намерениях баллотироваться в силу ограничений, связанных с финансированием кампании. При этом он говорит сторонникам, что его решение о кампании 2024 года их обрадует, на прошедшем ранее митинге в Аризоне он также обещал "вернуть Белый дом".На выборах 2020 года Трамп проиграл Джо Байдену, который стал 46-м президентом США. Между тем если Байден, который уже заявил о намерении участвовать в следующей кампании, победит в 2024 году, 47-го президента США будут выбирать уже в 2028.

https://ria.ru/20211202/obama-1761723857.html

https://ria.ru/20220124/bayden-1769230733.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, дональд трамп