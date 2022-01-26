Трамп назвал себя следующим президентом США
Трамп на видео назвал себя не только 45-м, но и 47-м президентом США
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вновь намекнул на намерение избираться в 2024 году.
В соцсетях распространяется видео, на котором политик играет в гольф. Трамп в красной кепке Make America Great Again и белом поло со своей фамилией устанавливает мяч на газон. "Впервые на телевидении: 45-й президент США", - комментирует происходящее человек за кадром.
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"45-й и 47-й", - отвечает Трамп. Видео в частности опубликовано в Instagram издания Yeshiva World.
Трамп публично уходит от ответа на вопрос о планах участия в кампании 2024 года, но продолжает активно выступать перед сторонниками. Бывший президент США объяснил ранее, что не может однозначно заявить о намерениях баллотироваться в силу ограничений, связанных с финансированием кампании. При этом он говорит сторонникам, что его решение о кампании 2024 года их обрадует, на прошедшем ранее митинге в Аризоне он также обещал "вернуть Белый дом".
На выборах 2020 года Трамп проиграл Джо Байдену, который стал 46-м президентом США. Между тем если Байден, который уже заявил о намерении участвовать в следующей кампании, победит в 2024 году, 47-го президента США будут выбирать уже в 2028.