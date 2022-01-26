Чудо в полосочку: тигрята из Нижнего Новгорода
Редкое пополнение появилось в зоопарке "Лимпопо" под Новый год.
Редкое пополнение появилось в зоопарке "Лимпопо" под Новый год.
Самка бенгальского белого тигра по кличке Вега впервые принесла потомство.
Самка бенгальского белого тигра по кличке Вега впервые принесла потомство.
Малыши стали своеобразными символами тигриного 2022-го.
Малыши стали своеобразными символами тигриного 2022-го.
На котят уже можно посмотреть и загадать желание.
На котят уже можно посмотреть и загадать желание.
Мама тигрят — редкого белого окраса, отец — более привычного, рыжего.
Мама тигрят — редкого белого окраса, отец — более привычного, рыжего.
Малыши пошли в папу.
Бенгальский — особый подвид тигра. Обитает в Индии, Пакистане, Непале, Мьянме, Бангладеш.
Бенгальский — особый подвид тигра. Обитает в Индии, Пакистане, Непале, Мьянме, Бангладеш.
Всего этих хищников на планете осталось меньше двух с половиной тысяч.
Всего этих хищников на планете осталось меньше двух с половиной тысяч.