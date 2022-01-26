https://ria.ru/20220126/tigryata-1769596468.html

Чудо в полосочку: тигрята из Нижнего Новгорода

Чудо в полосочку: тигрята из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 26.01.2022

Чудо в полосочку: тигрята из Нижнего Новгорода

В нижегородском зоопарке подрастают два бенгальских тигренка, малыши уже немного освоились и готовы к встрече с посетителями. Котята и их мама — в фотоленте... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:19

2022-01-26T15:19

2022-01-26T15:52

фото

нижний новгород

тигры

дикие животные

фото - туризм

туризм

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В нижегородском зоопарке подрастают два бенгальских тигренка, малыши уже немного освоились и готовы к встрече с посетителями. Котята и их мама — в фотоленте Ria.ru.

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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