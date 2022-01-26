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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/testy-1769643817.html
Некоторые россияне смогут получать итоги тестов на COVID-19 на "Госуслугах"
Некоторые россияне смогут получать итоги тестов на COVID-19 на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.01.2022
Некоторые россияне смогут получать итоги тестов на COVID-19 на "Госуслугах"
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о возможности получения жителями труднодоступных и отдаленных территорий результатов... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:57
2022-01-26T16:57
распространение коронавируса
общество
госуслуги
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мишустин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о возможности получения жителями труднодоступных и отдаленных территорий результатов экспресс-тестов на коронавирус на портале госуслуг, сообщается на сайте кабмина."Жители отдалённых и труднодоступных территорий смогут получать результаты экспресс-тестов на наличие коронавирусной инфекции в личном кабинете на портале госуслуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что результаты анализов будут отображаться в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19", там же будут сертификат о вакцинации, сведения о перенесённой болезни, результаты ПЦР-тестов и исследования на наличие антител.По данным на сайте, медорганизации, проводящие экспресс-тестирование в отдалённых и труднодоступных местностях, будут передавать сведения о результатах экспресс-тестов в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Оттуда информация будет поступать в личные кабинеты граждан на портал госуслуг.Добавляется, что данный вопрос обсуждался на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 25 января. Мишустин поручил Минцифры обеспечить необходимые технические условия для выполнения работы.Уточняется, что документ вносит изменения в постановление правительства от 27 марта 2021 года № 452.
https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html
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общество, госуслуги, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:57 26.01.2022
 
Некоторые россияне смогут получать итоги тестов на COVID-19 на "Госуслугах"

Жители отдаленных территорий смогут получать итоги тестов на COVID-19 на "Госуслугах"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о возможности получения жителями труднодоступных и отдаленных территорий результатов экспресс-тестов на коронавирус на портале госуслуг, сообщается на сайте кабмина.
"Жители отдалённых и труднодоступных территорий смогут получать результаты экспресс-тестов на наличие коронавирусной инфекции в личном кабинете на портале госуслуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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По данным на сайте, медорганизации, проводящие экспресс-тестирование в отдалённых и труднодоступных местностях, будут передавать сведения о результатах экспресс-тестов в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Оттуда информация будет поступать в личные кабинеты граждан на портал госуслуг.
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Добавляется, что данный вопрос обсуждался на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 25 января. Мишустин поручил Минцифры обеспечить необходимые технические условия для выполнения работы.
Уточняется, что документ вносит изменения в постановление правительства от 27 марта 2021 года № 452.
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Распространение коронавирусаОбществоГосуслугиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил МишустинЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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