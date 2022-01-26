https://ria.ru/20220126/testy-1769643817.html

Некоторые россияне смогут получать итоги тестов на COVID-19 на "Госуслугах"

Некоторые россияне смогут получать итоги тестов на COVID-19 на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.01.2022

Некоторые россияне смогут получать итоги тестов на COVID-19 на "Госуслугах"

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о возможности получения жителями труднодоступных и отдаленных территорий результатов... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:57

2022-01-26T16:57

2022-01-26T16:57

распространение коронавируса

общество

госуслуги

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о возможности получения жителями труднодоступных и отдаленных территорий результатов экспресс-тестов на коронавирус на портале госуслуг, сообщается на сайте кабмина."Жители отдалённых и труднодоступных территорий смогут получать результаты экспресс-тестов на наличие коронавирусной инфекции в личном кабинете на портале госуслуг. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что результаты анализов будут отображаться в разделе "Сведения об иммунизации COVID-19", там же будут сертификат о вакцинации, сведения о перенесённой болезни, результаты ПЦР-тестов и исследования на наличие антител.По данным на сайте, медорганизации, проводящие экспресс-тестирование в отдалённых и труднодоступных местностях, будут передавать сведения о результатах экспресс-тестов в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Оттуда информация будет поступать в личные кабинеты граждан на портал госуслуг.Добавляется, что данный вопрос обсуждался на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 25 января. Мишустин поручил Минцифры обеспечить необходимые технические условия для выполнения работы.Уточняется, что документ вносит изменения в постановление правительства от 27 марта 2021 года № 452.

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769405606.html

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общество, госуслуги, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии