https://ria.ru/20220126/testirovanie-1769541923.html

Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 переедут из московского метро

Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 переедут из московского метро - РИА Новости, 26.01.2022

Пункты экспресс-тестирования на COVID-19 переедут из московского метро

В связи с большим потоком людей пункты тестирования, расположенные в вестибюлях пяти станций метро и на территории двух транспортно-пересадочных узлов,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:49

2022-01-26T08:49

2022-01-26T08:49

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В связи с большим потоком людей пункты тестирования, расположенные в вестибюлях пяти станций метро и на территории двух транспортно-пересадочных узлов, переезжают, сообщается на официальном сайте мэра столицы."В связи с большим потоком людей в часы пик и невозможностью обеспечить комфортные условия сдачи экспресс-теста пункты тестирования, расположенные в вестибюлях пяти станций метро: "Тверская"/"Пушкинская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошевская", "Третьяковская" и на территории двух транспортно-пересадочных узлов: "Нижегородская" и "Площадь Гагарина" - переезжают", - говорится в сообщении.Уточняется, что теперь пройти тестирование можно будет в офисах "Мои документы" и торговых центрах по следующим адресам: центр госуслуг района Головинский, центр госуслуг района Донской, центр госуслуг района Черемушки, торгово-выставочный комплекс "Тишинка", торговый центр "Пятая Авеню", торговый центр "Атриум", торговый центр "Универмаг "Московский".Отмечается, что для экономии времени рекомендуется заранее заполнять онлайн-заявку. Сделать это можно на сайте emias.info и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

https://ria.ru/20220126/poliklinika-1769539546.html

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