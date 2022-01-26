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В Германии создали рабочую группу по Telegram
В Германии создали рабочую группу по Telegram - РИА Новости, 26.01.2022
В Германии создали рабочую группу по Telegram
Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:28
2022-01-26T16:53
в мире
германия
telegram (приложение)
франкфурт-на-майне
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера, сообщает пресс-служба ведомства в среду."Угрозы, оскорбления, призывы к расправе: мессенджер Telegram по оценкам немецких органов безопасности все более превращается в коммуникативную площадку радикализации. Особенно затронуты этим (угрозами) политические должностные и уполномоченные лица, а также представители науки и медицины, которые занимаются публично борьбой с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.Президент BKA Хольгер Мюнх отметил, что пандемия существенно поспособствовала радикализации людей на площадке Telegram, где публикуются призывы к расправе."Правовое государство должно решительно противостоять этому развитию событий. Мы стремимся к сотрудничеству с Telegram, но будем принимать наши меры и в случае, если Telegram не будет сотрудничать", - заявил Мюнх.Как отмечается в сообщении, "с целью расследования преступлений BKA создало целевую работу группу"."Целью является идентификация подозреваемых и их уголовно-правовое преследование. Это происходит в тесной координации с полицейскими федеральных земель и центральным управлением борьбы с интернет-преступностью генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне в рамках совместного определения ключевых направлений работы", - добавили в ведомстве.Кроме того, BKA вместе с земельными уголовными ведомствами будет добиваться сотрудничества от Telegram для удаления контента или выдачи учетных данных при расследованиях "в сфере политически монтированной преступности"."Цель - улучшить сотрудничество, особенно при расследовании призывов в Telegram к убийствам и другим тяжким преступлениям", - говорится в документе, озаглавленном "Мессенджеры не являются свободным от действия права пространством".
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в мире, германия, telegram (приложение), франкфурт-на-майне
16:28 26.01.2022 (обновлено: 16:53 26.01.2022)
 
В Германии создали рабочую группу по Telegram

Федеральное уголовное ведомство Германии создало целевую рабочую группу по Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
"Угрозы, оскорбления, призывы к расправе: мессенджер Telegram по оценкам немецких органов безопасности все более превращается в коммуникативную площадку радикализации. Особенно затронуты этим (угрозами) политические должностные и уполномоченные лица, а также представители науки и медицины, которые занимаются публично борьбой с пандемией коронавируса", - говорится в сообщении.
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Президент BKA Хольгер Мюнх отметил, что пандемия существенно поспособствовала радикализации людей на площадке Telegram, где публикуются призывы к расправе.
"Правовое государство должно решительно противостоять этому развитию событий. Мы стремимся к сотрудничеству с Telegram, но будем принимать наши меры и в случае, если Telegram не будет сотрудничать", - заявил Мюнх.
Как отмечается в сообщении, "с целью расследования преступлений BKA создало целевую работу группу".
"Целью является идентификация подозреваемых и их уголовно-правовое преследование. Это происходит в тесной координации с полицейскими федеральных земель и центральным управлением борьбы с интернет-преступностью генеральной прокуратуры Франкфурта-на-Майне в рамках совместного определения ключевых направлений работы", - добавили в ведомстве.
Кроме того, BKA вместе с земельными уголовными ведомствами будет добиваться сотрудничества от Telegram для удаления контента или выдачи учетных данных при расследованиях "в сфере политически монтированной преступности".
"Цель - улучшить сотрудничество, особенно при расследовании призывов в Telegram к убийствам и другим тяжким преступлениям", - говорится в документе, озаглавленном "Мессенджеры не являются свободным от действия права пространством".
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В миреГерманияTelegram (приложение)Франкфурт-на-Майне
 
 
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