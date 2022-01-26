https://ria.ru/20220126/tela-1769558350.html
В Рязани в автомобиле нашли тела двух человек
В Рязани в автомобиле нашли тела двух человек - РИА Новости, 26.01.2022
В Рязани в автомобиле нашли тела двух человек
Доследственная проверка проводится в Рязани по факту обнаружения в автомобиле в гараже тел 17-летней девушки и 23-летнего молодого человека, сообщает... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:59
2022-01-26T10:59
2022-01-26T10:59
происшествия
рязанская область
рязань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Рязани по факту обнаружения в автомобиле в гараже тел 17-летней девушки и 23-летнего молодого человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Московским межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту смерти двух человек. По имеющейся информации, 25 января 2022 года в салоне автомобиле в одном из гаражей на улице Костычева города Рязани обнаружены тела 17-летней девушки и ее 23-летнего знакомого", - говорится в сообщении. Предположительно, погибшие отравились выхлопными газами.Для установления причин смерти следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211203/otravlenie-1761946393.html
рязанская область
рязань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Рязани в автомобиле нашли тела двух человек
В Рязани в автомобиле нашли тела 17-летней девушки и ее 23-летнего знакомого