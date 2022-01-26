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В Рязани в автомобиле нашли тела двух человек

В Рязани в автомобиле нашли тела двух человек - РИА Новости, 26.01.2022

В Рязани в автомобиле нашли тела двух человек

Доследственная проверка проводится в Рязани по факту обнаружения в автомобиле в гараже тел 17-летней девушки и 23-летнего молодого человека, сообщает... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:59

2022-01-26T10:59

2022-01-26T10:59

происшествия

рязанская область

рязань

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится в Рязани по факту обнаружения в автомобиле в гараже тел 17-летней девушки и 23-летнего молодого человека, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Московским межрайонным следственным отделом г. Рязань следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту смерти двух человек. По имеющейся информации, 25 января 2022 года в салоне автомобиле в одном из гаражей на улице Костычева города Рязани обнаружены тела 17-летней девушки и ее 23-летнего знакомого", - говорится в сообщении. Предположительно, погибшие отравились выхлопными газами.Для установления причин смерти следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211203/otravlenie-1761946393.html

рязанская область

рязань

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происшествия, рязанская область, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия