https://ria.ru/20220126/tanets-1769559473.html
Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным
Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным - РИА Новости, 26.01.2022
Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным, как это сделала его... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:04
2022-01-26T11:04
2022-01-26T22:54
в мире
австрия
дмитрий песков
роснефть
карин кнайсль
александер шалленберг
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ВЕНА, 26 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным, как это сделала его предшественница на посту главы внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль."Я не несу ответственности за то, что делают бывшие политики. Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать", — сказал Шалленберг в интервью телеканалу ORF.Независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год. В августе 2018 года Путин побывал на свадьбе Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда отметил, что на мероприятии Путин провел час.
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в мире, австрия, дмитрий песков, роснефть, карин кнайсль, александер шалленберг
11:04 26.01.2022 (обновлено: 22:54 26.01.2022)
Глава МИД Австрии заявил, что не стал бы танцевать с Путиным
Глава МИД Австрии Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с Путиным