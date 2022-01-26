14:13 26.01.2022 (обновлено: 15:09 26.01.2022)
В Смоленске отказавшийся от взятки сотрудник таможни получит премию
Инспектор Смоленской таможни, отказавшийся от взятки в 15 тысяч долларов, получит премию
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инспектор Смоленской таможни отказался от предложенной контрабандистом взятки в 15 тысяч долларов, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, а таможенник получит премию, сообщается на сайте ФТС.
"Сотрудник Смоленской таможни отказался от взятки в размере 15 тысяч долларов США, которую ему предложил 61-летний житель Смоленска за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров", - рассказали в пресс-службе ведомства. В ФТС добавили, что по завершению всех мероприятий исполнивший свой долг сотрудник будет премирован.
Грузовик с китайскими товарами был остановлен еще в конце прошлого года в районе 454-го километра автодороги М-1 "Беларусь". В ходе проверки документов на груз, согласно которым в фуре находились 390 упаковок бытовых массажеров, таможенный инспектор заподозрил нарушения и направил товар на досмотр.
"Представитель компании-собственника груза предложил инспектору отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни взятку за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров, перемещаемых из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Сотрудник Смоленской таможни незамедлительно сообщил о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения и далее действовал в рамках оперативных мероприятий", - рассказали в ведомстве.
Нарушитель был задержан с поличным сразу после передачи денег на автомобильной стоянке на одной из улиц Смоленска. В пресс-службе указали, что мероприятие проводилось совместно отделом по противодействию коррупции Смоленской таможни и СУ СК России.
"В отношении взяткодателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), СУ СК России возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ФТС.