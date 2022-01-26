https://ria.ru/20220126/tamozhennik-1769607718.html

В Смоленске отказавшийся от взятки сотрудник таможни получит премию

В Смоленске отказавшийся от взятки сотрудник таможни получит премию - РИА Новости, 26.01.2022

В Смоленске отказавшийся от взятки сотрудник таможни получит премию

Инспектор Смоленской таможни отказался от предложенной контрабандистом взятки в 15 тысяч долларов, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, а... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:13

2022-01-26T14:13

2022-01-26T15:09

происшествия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инспектор Смоленской таможни отказался от предложенной контрабандистом взятки в 15 тысяч долларов, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, а таможенник получит премию, сообщается на сайте ФТС.Грузовик с китайскими товарами был остановлен еще в конце прошлого года в районе 454-го километра автодороги М-1 "Беларусь". В ходе проверки документов на груз, согласно которым в фуре находились 390 упаковок бытовых массажеров, таможенный инспектор заподозрил нарушения и направил товар на досмотр."Представитель компании-собственника груза предложил инспектору отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни взятку за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров, перемещаемых из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Сотрудник Смоленской таможни незамедлительно сообщил о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения и далее действовал в рамках оперативных мероприятий", - рассказали в ведомстве.Нарушитель был задержан с поличным сразу после передачи денег на автомобильной стоянке на одной из улиц Смоленска. В пресс-службе указали, что мероприятие проводилось совместно отделом по противодействию коррупции Смоленской таможни и СУ СК России."В отношении взяткодателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), СУ СК России возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ФТС.

https://ria.ru/20220126/vzyatka-1769540184.html

россия

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Кадры со взяткой, от которой отказался инспектор Смоленской таможни Инспектор Смоленской таможни отказался от предложенной контрабандистом взятки в 15 тысяч долларов, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, а таможенник получит премию. 2022-01-26T14:13 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия