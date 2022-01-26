Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/tamozhennik-1769607718.html
В Смоленске отказавшийся от взятки сотрудник таможни получит премию
В Смоленске отказавшийся от взятки сотрудник таможни получит премию - РИА Новости, 26.01.2022
В Смоленске отказавшийся от взятки сотрудник таможни получит премию
Инспектор Смоленской таможни отказался от предложенной контрабандистом взятки в 15 тысяч долларов, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, а... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:13
2022-01-26T15:09
происшествия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769621150_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f73a0272d234422927d5ddd9c4007c89.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инспектор Смоленской таможни отказался от предложенной контрабандистом взятки в 15 тысяч долларов, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, а таможенник получит премию, сообщается на сайте ФТС.Грузовик с китайскими товарами был остановлен еще в конце прошлого года в районе 454-го километра автодороги М-1 "Беларусь". В ходе проверки документов на груз, согласно которым в фуре находились 390 упаковок бытовых массажеров, таможенный инспектор заподозрил нарушения и направил товар на досмотр."Представитель компании-собственника груза предложил инспектору отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни взятку за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров, перемещаемых из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Сотрудник Смоленской таможни незамедлительно сообщил о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения и далее действовал в рамках оперативных мероприятий", - рассказали в ведомстве.Нарушитель был задержан с поличным сразу после передачи денег на автомобильной стоянке на одной из улиц Смоленска. В пресс-службе указали, что мероприятие проводилось совместно отделом по противодействию коррупции Смоленской таможни и СУ СК России."В отношении взяткодателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), СУ СК России возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ФТС.
https://ria.ru/20220126/vzyatka-1769540184.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры со взяткой, от которой отказался инспектор Смоленской таможни
Инспектор Смоленской таможни отказался от предложенной контрабандистом взятки в 15 тысяч долларов, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, а таможенник получит премию.
2022-01-26T14:13
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769621150_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a93bff57b2ffee46c13a216479deec3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная таможенная служба (фтс россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
14:13 26.01.2022 (обновлено: 15:09 26.01.2022)
 
В Смоленске отказавшийся от взятки сотрудник таможни получит премию

Инспектор Смоленской таможни, отказавшийся от взятки в 15 тысяч долларов, получит премию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Инспектор Смоленской таможни отказался от предложенной контрабандистом взятки в 15 тысяч долларов, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, а таможенник получит премию, сообщается на сайте ФТС.
"Сотрудник Смоленской таможни отказался от взятки в размере 15 тысяч долларов США, которую ему предложил 61-летний житель Смоленска за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров", - рассказали в пресс-службе ведомства. В ФТС добавили, что по завершению всех мероприятий исполнивший свой долг сотрудник будет премирован.
Грузовик с китайскими товарами был остановлен еще в конце прошлого года в районе 454-го километра автодороги М-1 "Беларусь". В ходе проверки документов на груз, согласно которым в фуре находились 390 упаковок бытовых массажеров, таможенный инспектор заподозрил нарушения и направил товар на досмотр.
"Представитель компании-собственника груза предложил инспектору отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни взятку за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров, перемещаемых из Республики Беларусь в Российскую Федерацию. Сотрудник Смоленской таможни незамедлительно сообщил о факте склонения к совершению коррупционного правонарушения и далее действовал в рамках оперативных мероприятий", - рассказали в ведомстве.
Нарушитель был задержан с поличным сразу после передачи денег на автомобильной стоянке на одной из улиц Смоленска. В пресс-службе указали, что мероприятие проводилось совместно отделом по противодействию коррупции Смоленской таможни и СУ СК России.
"В отношении взяткодателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере), СУ СК России возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в ФТС.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
Вчера, 08:25
В Приангарье арестовали и.о. начальника таможенного поста по делу о взятке
 
ПроисшествияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР
01:33Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
01:33В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния
"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНРМинобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады ЛенинградаВ США заявили о готовности ввести масштабные санкции против РоссииВ ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган