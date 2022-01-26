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В Воронеже подозреваемому в дебоше американцу дали пять суток ареста
В Воронеже подозреваемому в дебоше американцу дали пять суток ареста - РИА Новости, 26.01.2022
В Воронеже подозреваемому в дебоше американцу дали пять суток ареста
Центральный суд Воронежа арестовал на пять суток за мелкое хулиганство гражданина США Роберта Гилмана, который, по данным СК РФ, устроил дебош в вагоне... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:02
2022-01-26T16:17
происшествия
сша
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Центральный суд Воронежа арестовал на пять суток за мелкое хулиганство гражданина США Роберта Гилмана, который, по данным СК РФ, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского, сообщил в среду РИА Новости представитель суда.Согласно опубликованной на сайте суда информации, решение по административному делу в отношении Гилмана вынесено 20 января."Административный арест пять суток назначен. После этого у нас поступила апелляционная жалоба 21 января, дело ушло в областной суд для решения вопроса о жалобе", - сказал собеседник агентства.Кроме того, сообщал Следственный комитет, на иностранца возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, по которому он заключен в СИЗО.Таким образом, американец сначала отбывал пять суток в изоляторе по административному делу, а накануне, как сообщили РИА Новости в суде, был заключен в СИЗО уже по уголовному. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Как пояснил РИА Новости представитель Воронежского областного суда, постановление Центрального райсуда об административном аресте было оставлено в силе, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.Комментариями защиты молодого человека агентство пока не располагает.Посольство США по соображениям конфиденциальности также не комментирует данную ситуацию, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц."По соображениям конфиденциальности нам пока нечего сообщить по этому вопросу", - заявил Ребхольц, комментируя ситуацию.Похожая история произошла в Москве в августе 2019 года, когда бывший студент из Техаса Тревор Рид, перебрав водки, поругался на улице с двумя женщинами, после чего по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он начал бить полицейских, едва не спровоцировав ДТП. Рид приговорен к девяти годам колонии, сейчас он отбывает срок в Мордовии.
https://ria.ru/20220126/izbienie-1769575437.html
https://ria.ru/20220126/arest-1769621517.html
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происшествия, сша, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:02 26.01.2022 (обновлено: 16:17 26.01.2022)
 
В Воронеже подозреваемому в дебоше американцу дали пять суток ареста

Суд Воронежа арестовал американца, подозреваемого в дебоше, на пять суток

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде
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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Центральный суд Воронежа арестовал на пять суток за мелкое хулиганство гражданина США Роберта Гилмана, который, по данным СК РФ, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского, сообщил в среду РИА Новости представитель суда.
Согласно опубликованной на сайте суда информации, решение по административному делу в отношении Гилмана вынесено 20 января.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
12:11
В Воронеже пьяный американец избил полицейского
"Административный арест пять суток назначен. После этого у нас поступила апелляционная жалоба 21 января, дело ушло в областной суд для решения вопроса о жалобе", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, сообщал Следственный комитет, на иностранца возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, по которому он заключен в СИЗО.
Таким образом, американец сначала отбывал пять суток в изоляторе по административному делу, а накануне, как сообщили РИА Новости в суде, был заключен в СИЗО уже по уголовному. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как пояснил РИА Новости представитель Воронежского областного суда, постановление Центрального райсуда об административном аресте было оставлено в силе, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
15:08
У арестованного в Воронеже американца вышел срок визы, сообщил источник
Комментариями защиты молодого человека агентство пока не располагает.
Посольство США по соображениям конфиденциальности также не комментирует данную ситуацию, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц.
"По соображениям конфиденциальности нам пока нечего сообщить по этому вопросу", - заявил Ребхольц, комментируя ситуацию.
Похожая история произошла в Москве в августе 2019 года, когда бывший студент из Техаса Тревор Рид, перебрав водки, поругался на улице с двумя женщинами, после чего по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он начал бить полицейских, едва не спровоцировав ДТП. Рид приговорен к девяти годам колонии, сейчас он отбывает срок в Мордовии.
 
ПроисшествияСШАМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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