https://ria.ru/20220126/sud-1769619760.html

В Воронеже подозреваемому в дебоше американцу дали пять суток ареста

В Воронеже подозреваемому в дебоше американцу дали пять суток ареста - РИА Новости, 26.01.2022

В Воронеже подозреваемому в дебоше американцу дали пять суток ареста

Центральный суд Воронежа арестовал на пять суток за мелкое хулиганство гражданина США Роберта Гилмана, который, по данным СК РФ, устроил дебош в вагоне... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:02

2022-01-26T15:02

2022-01-26T16:17

происшествия

сша

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg

ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Центральный суд Воронежа арестовал на пять суток за мелкое хулиганство гражданина США Роберта Гилмана, который, по данным СК РФ, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского, сообщил в среду РИА Новости представитель суда.Согласно опубликованной на сайте суда информации, решение по административному делу в отношении Гилмана вынесено 20 января."Административный арест пять суток назначен. После этого у нас поступила апелляционная жалоба 21 января, дело ушло в областной суд для решения вопроса о жалобе", - сказал собеседник агентства.Кроме того, сообщал Следственный комитет, на иностранца возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, по которому он заключен в СИЗО.Таким образом, американец сначала отбывал пять суток в изоляторе по административному делу, а накануне, как сообщили РИА Новости в суде, был заключен в СИЗО уже по уголовному. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.Как пояснил РИА Новости представитель Воронежского областного суда, постановление Центрального райсуда об административном аресте было оставлено в силе, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.Комментариями защиты молодого человека агентство пока не располагает.Посольство США по соображениям конфиденциальности также не комментирует данную ситуацию, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц."По соображениям конфиденциальности нам пока нечего сообщить по этому вопросу", - заявил Ребхольц, комментируя ситуацию.Похожая история произошла в Москве в августе 2019 года, когда бывший студент из Техаса Тревор Рид, перебрав водки, поругался на улице с двумя женщинами, после чего по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он начал бить полицейских, едва не спровоцировав ДТП. Рид приговорен к девяти годам колонии, сейчас он отбывает срок в Мордовии.

https://ria.ru/20220126/izbienie-1769575437.html

https://ria.ru/20220126/arest-1769621517.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сша, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия