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В Крыму осудили женщину, ложно обвинившую своего сожителя в терроризме
В Крыму осудили женщину, ложно обвинившую своего сожителя в терроризме - РИА Новости, 26.01.2022
В Крыму осудили женщину, ложно обвинившую своего сожителя в терроризме
Жительница Бахчисарайского района Крыма, выставившая своего сожителя террористом, признана виновной в заведомо ложном доносе и наказана ограничением свободы на... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:12
2022-01-26T12:12
2022-01-26T12:12
происшествия
республика крым
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Жительница Бахчисарайского района Крыма, выставившая своего сожителя террористом, признана виновной в заведомо ложном доносе и наказана ограничением свободы на полгода, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ."Бахчисарайский районный суд Республики Крым признал гражданку виновной и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что в марте прошлого пьяная россиянка после ссоры с сожителем со своего мобильного телефона позвонила в полицию и сообщила, что он террорист и планирует устроить взрывы в Симферополе.Силовики проверили информацию и убедились, что это ложь. По факту доноса было возбуждено уголовное дело."Своим заведомо ложным сообщением, совершенным из хулиганских побуждений, злоумышленница отвлекла силы правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь населению в экстренных ситуациях", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220126/petropavlovsk-kamchatskiy-1769532227.html
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происшествия, республика крым, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
В Крыму осудили женщину, ложно обвинившую своего сожителя в терроризме
В Крыму суд вынес приговор женщине, ложно обвинившей своего сожителя в терроризме