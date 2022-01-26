https://ria.ru/20220126/su-35-1769533914.html
Россия перебрасывает в Белоруссию новейшие истребители Су-35
Россия перебрасывает в Белоруссию новейшие истребители Су-35 - РИА Новости, 26.01.2022
Россия перебрасывает в Белоруссию новейшие истребители Су-35
Россия для учений перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35С, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T05:04
2022-01-26T05:04
2022-01-26T09:00
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НОВОСИБИРСК, 26 янв — РИА Новости. Россия для учений перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35С, сообщили в Минобороны.После прибытия в республику истребители заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.Маршруты перелетов Су-35С составлены с минимумом промежуточных посадок, а также с учетом метеоусловий по всему пути следования.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом до 9 февраля передислоцируют и создадут в кратчайшие сроки группировку войск на территории Белоруссии, а также организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проверят готовность дежурных сил ПВО.На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которых отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Практические действия пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, подпадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают параметры, которые подлежат уведомлению.
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РИА Новости
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безопасность, белоруссия, су-35, су-35с, россия
05:04 26.01.2022 (обновлено: 09:00 26.01.2022)
Россия перебрасывает в Белоруссию новейшие истребители Су-35
Россия перебрасывает в Белоруссию истребители Су-35С в рамках проверки сил реагирования
НОВОСИБИРСК, 26 янв — РИА Новости. Россия для учений перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35С, сообщили в Минобороны.
"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы. Во время перелета экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей", — рассказали в ведомстве.
После прибытия в республику истребители заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.
Маршруты перелетов Су-35С составлены с минимумом промежуточных посадок, а также с учетом метеоусловий по всему пути следования.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом до 9 февраля передислоцируют и создадут в кратчайшие сроки группировку войск на территории Белоруссии, а также организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, воздушной границы, проверят готовность дежурных сил ПВО.
На втором этапе — с 10 по 20 февраля — пройдут совместные учения "Союзная решимость — 2022", в рамках которых отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.
Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, подпадающие под действие Венского документа 2011 года, не превышают параметры, которые подлежат уведомлению.