https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

Кинолог рассказал, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками

Кинолог рассказал, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками - РИА Новости, 26.01.2022

Кинолог рассказал, что делать при встрече с агрессивными бродячими собаками

Бездомные собаки практически никогда не нападают на человека просто так, зная возможные причины, можно распознать опасность и избежать агрессивного поведения... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T04:15

2022-01-26T04:15

2022-01-26T04:15

общество

владимир голубев

россия

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Бездомные собаки практически никогда не нападают на человека просто так, зная возможные причины, можно распознать опасность и избежать агрессивного поведения безнадзорных животных, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.За последнее время в России произошло несколько нападений бездомных собак на людей. Одним из самых резонансных стала трагедия в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку."Хочу отметить, что собаки никогда не нападают просто так… Чаще всего собаки нападают из-за нескольких причин: если вы находитесь на территории, которую они считают своей, если животное голодное, больное или пытается защитить свое потомство", - сказал Голубев.Он отметил, что если собака одна, ей и самой, скорее всего, будет страшно вступать в контакт с человеком и она постарается его избежать. По словам кинолога, наибольшую опасность представляют стаи собак, особенно те, у которых уже есть опыт "успешных покусов"."Уровень агрессии животных определяется не голодом, а степенью уверенности в себе, в своих силах… Если вы заметили такую стаю, необходимо немедленно сообщить в органы местного самоуправления с просьбой отлова собак и помещения в приют. Обязательно избегайте мест, где обитают собаки", - порекомендовал Голубев.Он указал на ошибку тех, кто жалеет бездомных собак и подкармливает их, обустраивая им теплые будки. Таким образом можно вместо помощи бездомным собакам только усугубить проблему. Когда собаки привыкают, что их кормят на данной территории, они начинают считать ее своей. Любое вторжение может быть рассмотрено как опасность и причина, чтобы защищаться и нападать на чужаков.Кинолог рассказал, что если бездомная собака не проявляет интерес к человеку, она, скорее всего, не опасна и лучше попытаться пройти мимо нее, не обращая внимания. Если собака осторожно приближается, слегка повиливая хвостом, то это значит, что она надеется выпросить еду.От нападающей собаки следует отбиваться подручными средствами, стараясь удержаться на ногах и при этом пытаясь защитить шею – это наиболее уязвимое место, укусы в которое могут привести к смерти.При встрече со стаей бродячих собак лучше попытаться не обращать на них внимания и медленно уйти с территории, которую они считают своей. Не стоит вести себя угрожающе, бежать или провоцировать собак. Самое важное – сохранять хладнокровие и спокойствие, не проявлять страха и не давать стае понять, что вы напуганы, уверен кинолог."Если стая начинает вас облаивать, встаньте неподвижно спиной к дереву, забору или стене – так вы не дадите собакам вас окружить и сбить с ног. Постарайтесь сохранять хладнокровие, стойте в таком положении, пока стая не успокоится. Далее постарайтесь начать медленное движение, без резких рывков, обязательно следите, чтобы собаки не обходили вас со спины. Плавно перемещайтесь, пока не уйдете за пределы их территории", - рассказал Голубев.Он посоветовал обязательно обучить этим правилам детей и не отпускать их одних в места, где обитают стаи.Специальный приборы, издающие ультразвук, или перцовые баллончики, по словам кинолога, могут быть эффективны не всегда. Их мощности может просто не хватить на всю стаю. Поэтому важно заботиться о своей безопасности заранее - сообщать о бездомных собаках ответственным органам, не подкармливать их и стараться избегать мест, где обитает свора, отметил он."Укус бездомной собаки опасен возможностью заразиться бешенством. Если на вас напала и укусила собака, после оказания первой помощи немедленно обратитесь в медучреждение. Вас осмотрят и произведут необходимые манипуляции. Даже если это была собака с биркой в ухе, лучше показаться врачу, не надеясь на то, что данное животное точно прошло вакцинацию", - подчеркнул Голубев.

https://ria.ru/20220124/napadenie-1769190030.html

https://ria.ru/20220123/privychki-1769103849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев, россия