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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых - РИА Новости, 26.01.2022
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T23:08
2022-01-26T23:09
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже в пятнадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.Комитет по открытым рынкам ФРС в то же время отмечает, что, с учетом инфляции, значительно превышающей целевой уровень в 2%, и сильного рынка труда, скоро может наступить подходящее время для повышения ставки."При оценке соответствующих положений монетарной политики Комитет (по открытым рынкам ФРС - ред.) продолжит оценивать поступающую информацию по экономическому прогнозу. Комитет будет готов скорректировать свою позицию по монетарной политике в случае появления рисков, препятствующих достижению целей Комитета", - сообщает регулятор.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
23:08 26.01.2022 (обновлено: 23:09 26.01.2022)
 
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Американские доллары
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
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Регулятор уже в пятнадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
Комитет по открытым рынкам ФРС в то же время отмечает, что, с учетом инфляции, значительно превышающей целевой уровень в 2%, и сильного рынка труда, скоро может наступить подходящее время для повышения ставки.
"При оценке соответствующих положений монетарной политики Комитет (по открытым рынкам ФРС - ред.) продолжит оценивать поступающую информацию по экономическому прогнозу. Комитет будет готов скорректировать свою позицию по монетарной политике в случае появления рисков, препятствующих достижению целей Комитета", - сообщает регулятор.
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ЭкономикаСШАФедеральная резервная система США
 
 
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