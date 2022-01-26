https://ria.ru/20220126/stavka-1769702717.html

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых - РИА Новости, 26.01.2022

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T23:08

2022-01-26T23:08

2022-01-26T23:09

экономика

сша

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам январского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже в пятнадцатый раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.Комитет по открытым рынкам ФРС в то же время отмечает, что, с учетом инфляции, значительно превышающей целевой уровень в 2%, и сильного рынка труда, скоро может наступить подходящее время для повышения ставки."При оценке соответствующих положений монетарной политики Комитет (по открытым рынкам ФРС - ред.) продолжит оценивать поступающую информацию по экономическому прогнозу. Комитет будет готов скорректировать свою позицию по монетарной политике в случае появления рисков, препятствующих достижению целей Комитета", - сообщает регулятор.

https://ria.ru/20220126/kurs-1769675684.html

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экономика, сша, федеральная резервная система сша